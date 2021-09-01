Ученые раскрыли причину "взрыва" курильского вулкана

По сути, Райкоке представляет собой маленький остров Большой Курильской гряды. Есть исторические свидетельства о двух его извержениях, произошедших в 1778 и 1924 годах. Однако тот выброс, что случился два года назад, в июне 2019-го, поразил ученых. Но еще большее впечатление он произвел на людей, случайно оказавшихся рядом. Именно они помогли собрать материал, на основе которого вулканологи строили свои предположения.

В момент извержения в районе Райкоке находилось два судна. Одно из них, под названием "Афина", шло по туристическому маршруту. На яхте "Викинг" находились специалисты, которые намеревались произвести подсчет сивучей, крупных тюленей, облюбовавших склоны Райкоке. Известно, что с момента последнего извержения, курильский вулкан также заселили птицы. Когда пепел начал оседать, экипаж "Викинга" записал происходящее на видео и собрал пробы вещества. По прибытии в Петропавловск-Камчатский материалы передали ученым Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН. Капитану же "Афины" удалось сделать уникальные кадры при помощи дрона, и это также помогло исследователям.

Помимо упомянутого камчатского Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, причины последнего извержения Райкоке изучали специалисты Института морской геологии и геофизики (Южно-Сахалинск), Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева (ИГМ) СО РАН (Новосибирск) и Новосибирского государственного университета. В работе также участвовали исследователи из японского университета Тохоку и Хельсинского университета (Финляндия).

- Грандиозное впечатление, которое произвело извержение, связано с тем, что над водой находится лишь небольшая верхушка этого вулкана, - отмечает замдиректора ИГМ СО РАН доктор геолого-минералогических наук Сергей Смирнов. - Он выглядит крохотным островом - два километра в диаметре, 551 метр высотой. Представьте себе, что такая небольшая горка взрывается и выбрасывает огромное количество пепла на высоту 13 километров. Сразу возникает вопрос, чем обусловлен такой сильный эффект. На самом деле под водой там спрятан огромный вулкан высотой порядка трех тысяч метров.

Начав изучение привезенных с места извержения проб, исследователи столкнулись с необычным фактом. Оказалось, что в магме было немного летучих компонентов, которые обычно и определяют взрывной характер извержения вулканов. Позже ученые подтвердили свое предположение: одну из главных ролей при извержении Райкоке сыграли морские и метеорные воды. Внешние склоны вулканов покрыты почти непроницаемой для атмосферных осадков застывшей лавой, но морская и подземная вода смогли просочиться другим путем.

- Когда мы детально посмотрели форму вулкана, включая его подводную часть, выяснилось, что на глубине ста метров он имеет плоскую террасу. Вероятно, это вершина подводного вулкана, который действовал в древности, - предполагает Сергей Смирнов. - Потом он затих, а возобновив работу, построил на краю подводной террасы новый небольшой конус - в том месте, где сейчас находится остров Райкоке. По-видимому, рыхлые породы, лежавшие на поверхности этой террасы, и стали водоносным горизонтом, через который к жерлу поступала морская вода.

Подземные же метеорные воды образовывались благодаря дождям и талым потокам, проникающим в толщу вулкана через пористую, покрытую трещинами поверхность жерла. Мельчайшие частицы, обнаруженные в образцах магмы, говорят о том, что взрыв произошел, в том числе, от ее взаимодействия с водой. Вероятно, верхний слой магмы в жерле Райкоке был довольно вязким. Постепенно снизу поднималась более жидкая и горячая магма, которая разогрела его, сделав более подвижным. Верхний слой, в свою очередь, быстро разогрел воду в пористых породах кратерного дна. Вода испарилась, породы буквально взорвались, а и их обломки вылетели вверх. После того как водоносные горизонты вулкана осушились, магма остыла и снова преобразовалась в неподвижную пробку.

По мнению ученых, работа поможет лучше понять природу извержения вулканов Курильской гряды, поможет в прогнозировании подобных катастроф. Несмотря на то что рядом с Райкоке никто не живет, в непосредственной близости от него пролегают авиамаршруты и ходят суда, для которых вулкан может представлять опасность.