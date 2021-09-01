Как стратегический инвестор Альберт Авдолян возродил крупное производство в моногороде

На Ставрополье завершился процесс реструктуризации социально важного предприятия: на базе Гидрометаллургического завода образовалось ООО "Алмаз Удобрения".

Дети работников предприятия на экскурсии - там, где трудятся их родители. Фото: Предоставлено пресс-службой ООО "Алмаз Групп"

Идет масштабная работа по обновлению предприятия. В ее основе - принятая к реализации многоцелевая инвестиционная программа, направленная на повышение энергоэффективности, производительности труда и качества продукции, позволяющая увеличить валовую выручку в три раза и показатели EBITDA до пяти раз за пять лет (показатель рассчитывается на основании финансовой отчетности компании и служит для оценки того, насколько прибыльна деятельность компании без учета амортизационных отчислений).

В ходе модернизации заменено морально устаревшее оборудование, в том числе барабаны-грануляторы, карусельные вакуум-фильтры, система вакуумного охлаждения, системы очистки газов, выпарные аппараты, система охлаждения гранулированных продуктов, станочный парк, трубопроводный транспорт и многое другое.

Кроме того, усовершенствованы технологии производства сульфата калия, разработан и протестирован новый способ производства очищенной фосфорной кислоты, разработана технология производства мелиоранта из фосфогипса, а также созданы три состава новых комплексных минеральных водорастворимых удобрений.

В процессе переоснащения заменены 80% электрических агрегатов, 60% приборов КИПиА, 40% технологических трубопроводов, установлены новые центрифуги, внедрены системы автоматизированного технического обслуживания и ремонта (ТОиР), lean-технологии, механизмы TOС, SMED.

Изначальный узел проблем

В 2018 году в г. Лермонтов (Ставропольский край) был введен режим чрезвычайной ситуации: без тепла, электричества, воды и канализации могли остаться более 25 тысяч жителей.

Причиной нависшей над городом угрозы стала остановка в 2017 году градообразующего предприятия - ОАО "Гидрометаллургический завод". После того как под залог для спасения завода был взят крупный кредит, выездная налоговая проверка по результатам своей работы доначислила существенные суммы налогов. Предприятие не могло ни выплатить долги по обслуживанию старых кредитов, ни получить новые. ПАО "Сбербанк", которому завод задолжал более двух миллиардов рублей, в апреле 2018 года подало в суд иск о признании ОАО "ГМЗ" банкротом.

Остановка ГМЗ грозила и "Южной энергетической компании" ("ЮЭК"), которая технологически связана с заводом. Принадлежащая ей ТЭЦ - единственный генератор тепла для Лермонтова. Сжигая газ, она отдавала полученную энергию примерно в равных частях на технологический пар для заводских мощностей и одновременно (в одном технологическом цикле) на выработку электричества и подогрев воды для нужд города. Когда ГМЗ остановился и деньги за пар перестали поступать в "ЮЭК", ее доходы сократились в разы, и не оказалось средств, чтобы в полном объеме оплачивать поставки газа, а значит и давать горячую воду, тепло и электроэнергию городу Лермонтов с 25-тысячным населением.

В ситуацию немедленно вмешались правительство Ставропольского края и прокуратура. В результате поставки газа на ТЭЦ были продолжены.

Все средства, которые зарабатывает завод, направляются на реинвестирование, совершенствование условий труда и развитие социальной сферы

Немногим позже завод получил новую путевку в жизнь - на него обратил внимание известный бизнесмен, инвестор и меценат Альберт Авдолян. Он рассматривал возможность построения на базе мощностей ГМЗ нового предприятия.

В российской бизнес-практике актив в таком состоянии мог заинтересовать лишь профессиональных банкротчиков, выкупающих имущество за бесценок для продажи по частям. ГМЗ ждала бы та же участь, что постигла некогда крупные заводы минудобрений в Мелеузе или Кизляре, цеха которых сровняли с землей.

В поисках выхода

Оценку возможности вхождения в ГМЗ и "ЮЭК" проводили сразу несколько крупных российских профильных холдингов минудобрений, а также бизнесмен Альберт Авдолян. Холдинги отпугнули нависшая процедура банкротства с туманными сроками завершения, несоизмеримые со стоимостью бизнеса долги, нехватка персонала и частично утраченное в период простоя имущество ГМЗ.

Разумеется, были очевидны отрицательные стороны сложившегося положения: отсутствие сырьевой базы, чрезмерность долговой нагрузки, невозможность быстро запустить завод из-за оттока кадров. И самое главное - неопределенные сроки реструктуризации. С другой стороны, были отмечены потенциальные возможности этого бизнеса, наличие уникальных технологий, созданных выходцами из советской атомной промышленности, востребованная высококонкурентная продуктовая линейка, развитые сбытовые связи на международных рынках и выгодное месторасположение - рядом с Новороссийским портом и житницами России.

Комплексный план реструктуризации содержал запредельные экономические риски, требовал значительных финансовых ресурсов - от 1,5 до 3 млрд рублей со сроком освоения за два-три года. В конечном счете безапелляционными факторами, побудившими инвестора принять положительное решение, послужило то, что на кону стояли историческое наследие завода и города, судьбы работников и их семей, а также бедственное положение десятков тысяч жителей Лермонтова.

В цехе по производству удобрений. Фото: Предоставлено пресс-службой ООО "Алмаз Групп"

Совместно со своими деловыми партнерами Альберт Авдолян занялся самым широким кругом вопросов, связанных с оздоровлением ситуации вокруг градообразующего предприятия. Были выкуплены значительная часть акций ГМЗ и акции ЗАО "ЮЭК", а также существенная часть долгов банку.

Начиная с момента приобретения акций, производственная площадка начала жить в сверхдинамичном режиме продуктивности и непрерывных улучшений, присущих бизнес-структурам Альберта Авдоляна. В первую же неделю из личных средств инвестора было выплачено 200 млн рублей на погашение задолженностей по зарплате сотрудникам, еще около 300 млн рублей ушло на закупку сырья и оборудования. Далее совместно со "Сбербанк Капитал" был привлечен заказчик, с которым был заключен договор о переработке передаваемого им сырья. У завода отсутствовали оборотные средства, поэтому единственным способом возобновить производство было использование давальческой схемы. В ноябре 2018 года после почти годового простоя на предприятии возобновился выпуск минеральных удобрений.

Как развязывали узел

Но, несмотря на запуск производства, объем вновь выявленных долгов и стоимость утраченного имущества росли такими темпами, что конкурсный управляющий принял решение о банкротстве предприятия. Но и в рамках банкротства производство по давальческой схеме, инициированное инвестором, позволяло заводу работать и удерживать социальную и энергетическую стабильность города.

Конструктивный поворот произошел и в деле о банкротстве ОАО "ГМЗ". Инициатор этого дела - ПАО "Сбербанк" - уступил права требования ООО "СБК ПЛЮС" - дочерней компании ООО "Сбербанк Капитал". Далее права требования были уступлены ООО "АЛМАЗ КАПИТАЛ" - компании, подконтрольной инвестору.

В первую очередь Альберт Авдолян совместно со "Сбербанк Капитал" привлекли заказчика, с которым был заключен договор о переработке передаваемого им сырья. У завода отсутствовали оборотные средства, поэтому использование давальческой схемы было единственным способом возобновить производство в сжатые сроки. Всем сотрудникам ОАО "ГМЗ" были выплачены долги по зарплате, и люди вышли на работу. В ноябре 2018 года после десятимесячного простоя на предприятии возобновился выпуск минеральных удобрений.

Глядя со стороны, на протяжении всего процесса банкротства Альберт Авдолян имел весьма слабые шансы вернуть вложенные средства. Да и мало кто из конкурентов верил в коммерческий успех перезапуска завода. А когда все решилось в пользу инвестора, в отрасли минудобрений заговорили о невероятной бизнес-интуиции Альберта Авдоляна и сильных профессиональных способностях его команды антикризисного управления.

После завершения установленных законом процедур банкротства производственная площадка перешла под управление ООО "Алмаз Удобрения".

Глядя вперед

Предприятие стало участником национального проекта "Производительность труда", направленного на повышение конкурентоспособности российских товаров и услуг, а также создание культуры высокой производительности и эффективности среди работников организаций в каждом регионе страны.

Эффективное антикризисное управление Альберта Авдоляна и его команды позволило на 80% снизить количество аварийных событий на предприятии, на 90% - среднее время их локализации, а также в два раза повысить зарплату инженерно-технических специалистов и на 30% - рабочих.

По-иному выглядит теперь внешний облик завода: восстановлены цеха и административные здания, заасфальтированы пешеходные дорожки, обновлена входная группа.

Внесены значительные коррективы и в социальную политику завода: разработаны и внедрены материальные и нематериальные премии, запущен Центр обучения и развития персонала, проведено более 35 мероприятий по охране труда и промышленной безопасности. Сотрудники компании получили возможность оформления добровольного медицинского страхования. В 2021 году начал работу Союз молодых специалистов.

Не забыты и дети сотрудников завода: для них компания учредила день первоклассника, проводит новогодние елки, экскурсии на предприятие. На всех мероприятиях ребята получают заряд позитивных эмоций и, конечно же, хорошие подарки. А еще с помощью завода озеленяются и реконструируются городские скверы и парки, организован общегородской День химика, осуществляется спонсорская поддержка муниципальных учреждений. Что важно, сотрудники завода посещают и поздравляют ветеранов города, отдавая им дань уважения.

Большое внимание Альберт Авдолян уделяет экологической повестке региона. Предприятие внедряет новые технологии, позволяющие соответствовать международным нормам, минимизировать вредное воздействие на окружающую среду и сохранять природные условия в районе осуществления хозяйственной деятельности. На заводе вводятся в эксплуатацию новые производственные фильтры, идет активная работа по качественной очистке воды, рассматривается возможность строительства солнечной электростанции.

Кроме того, предпринимаются значительные усилия по рекультивации хвостохранилища радиационных отходов. В 2020 году сотрудниками ГК "Росатом" проведено комплексное обследование, подтвердившее стабильность радиационных показателей и показателей физической устойчивости параметров хвостохранилища, что характеризует правильность эксплуатации сложного объекта. В 2021 же году подписано соглашение с "Росатомом" о взаимодействии в рамках эксплуатации хвостохранилища.

Большие перемены ждут завод и далее. Все средства, которые зарабатывает завод, направляются на реинвестирование, совершенствование условий труда и развитие социальной сферы. Для управления новым предприятием будут использоваться принципы ESG, включающие в себя стратегию развития компании, заботу о сотрудниках. Использование этих инструментов отразит политику ответственного инвестирования, которую выбрал новый инвестор для оздоровления проблемных активов градообразующего предприятия Лермонтова.