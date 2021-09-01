В Беслане тысячи людей пришли почтить память жертв теракта в школе №1

Сегодня, первого сентября ровно в 9.15 в бесланской школе № 1 прозвенел звонок - именно в это время 17 лет назад здесь началась торжественная линейка, обернувшаяся трагедией.

На вахту памяти люди приезжают семьями со всей Осетии. В каждом городе есть те, кого трагедия затронула лично. Среди людей и временно исполняющий обязанности главы республики Сергей Меняйло, и председатель правительства региона Маймураз Тускаев, члены правительства Северной Осетии, родственники погибших, депутаты парламента во главе с председателем Алексеем Мачневым, общественники, ветераны спецназа. Конечно, каждый год сюда приезжают жертвы теракта, те кому удалось пройти через ад и выжить. Люди зажигают свечи, приносят цветы, венки и бутылки с водой - своеобразный символ памяти о погибших во время теракта.

- Приносить воду в спортзал школы уже давно стало традицией, - рассказала корреспонденту "РГ" пережившая теракт Лариса Кудзиева. - Нам тогда боевики объявили сухую голодовку. Сначала никто не понял, что это. Оказалось, три дня нам предстояло провести без воды и еды. Представьте, когда маленький ребенок подходит к бандиту и говорит: "Дядя, я хочу воды". А боевик ему дает понять, что никакой воды не будет. Когда люди уже выбегали из школы 3 сентября, многие только и могли сказать: "Воды, воды!". Теперь бутылки с водой приносят и ставят прямо там, на месте, где произошел этот кошмар. Это знак жизни.

Сейчас Лариса Кудзиева живет во Владикавказе и приехала в Беслан на вахту памяти оттуда. Только поспать ночью женщине не удалось, нахлынули тяжелые воспоминания, и она все прокручивала те страшные события в памяти.

1 сентября 2004 года Лариса Агубеевна пришла на линейку в школу №1 с двумя детьми - девятилетняя девочка и мальчик-первоклассник. Они очень спешили, чтобы не опоздать к началу в 9.15 утра

- Есть осетинская традиция, когда первоклассник идет в школу, испечь три осетинских пирога и помолиться, чтобы эта новая дорога у ребенка сложилась хорошо. Я сделала эти три пирога, пришла в школу и началось, - говорит Кудзиева.

И Лариса, и ее двое детей теракт тогда пережили. Когда спецназовцы пошли на штурм, один из бандитов бросил гранату в сторону заложников. Ее своим телом накрыл лейтенант спецназа ФСБ из Управления "Вымпел" Андрей Туркин. Впоследствии он удостоился за свой поступок звания Героя Российской Федерации. В этот же момент Лариса Кудзиева собой заслонила детей, в результате сама сильно пострадала, но дети отделались легкими ранениями. У Ларисы Агубеевны осколками той гранаты повреждено лицо и раздроблена рука. За эти 17 лет она перенесла 31 операцию, но нужны еще.

Сегодня здесь десятки, а может и сотни людей с историями, которые просто выворачивают душу наизнанку от чувства несправедливости, от того, что пришлось пережить ни в чем не повинным жителям небольшого города.

Среди людей, для которых 1 сентября - трагичная дата, навсегда связанная с терактом в Беслане - Артур Найфонов, 24-летний борец, на Олимпиаде в Токио, взявший "бронзу" в весовой категории до 86 килограммов по вольной борьбе в весовой. За свою спортивную доблесть указом главы государства Артур награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

А что стоит за таким достижением, можно только догадываться. Для этого нужно только посмотреть на трагическую историю всей семьи Найфоновых. Дело в том, что в то пронзительное утро 1 сентября 2004 года Артура и его родную сестру Сабину на линейку в бесланскую школу №1 привела их мама Светлана Найфонова. А младший братишка, Инал, остался дома. И все Найфоновы оказались в числе заложников и провели страшные три дня в плену у боевиков.

С Артуром Найфоновым корреспондент "РГ" поговорил накануне вечером в Беслане: спортсмен проводил очередную тренировку вместе со своим тренером. Артур сказал, что захват заложников в Беслане в 2004 году и все произошедшее в те три роковых дня - это вещи, о которых он сейчас пока не хочет говорить и не хочет вспоминать. "Да, я там был. Все видел своими глазами, - пояснил он. - Потом, когда, наверное, придет время, все расскажу…".

О том же, что случилось с семьей Найфоновых, сообщила первый учитель Артура Раиса Кибизова.

- Нас всех набили в спортзал, - вспоминает она. - В первый день десятимесячному ребенку стало плохо, он начал кричать, потому что хотел есть. Я встала и прошла по залу, спрашивая, нет ли у кого-нибудь для него съестного. И тогда я на всю жизнь запомнила: Артур Найфонов, семилетний мальчик, достал из кармана конфетку и отдал мне - единственное, что у него было. А его мать протянула носовой платок. Мы завернули конфету в этот платок и дали пососать кричащему ребенку. Это все, что мы могли тогда сделать.

Когда раздался роковой взрыв, Светлана Найфонова помогала детям - и своим, и чужим - вылезать в окна и бежать. Но сама не успела выпрыгнуть в разбитое окно: бандиты открыли по ней огонь.

Увидев, что мать упала, Артур и Сабина вернулись было к ней, но, уже умирая, мать успела крикнуть им: "Бегите вперед, бегите, не возвращайтесь!". Это последние ее слова, которые слышали дети. И они добежали до своих, как велела мама. Причем не заметили, что тоже получили ранения. Они лечились несколько месяцев.

На летних Играх в Токио Артур получил серьезную травму колена, но мужественно боролся, сумев завоевать медаль: закаленный жестоким испытанием сентябрьским Бесланом 2014 года, он просто не имел права не бороться до последнего. И еще Артур признался, что о чем он действительно сожалеет, - что мать не увидела его выступления на Олимпиаде…

Памятные мероприятия в школе №1 Беслана продлятся до 3 сентября. Все это время люди смогут заходить в спортзал и оставлять цветы и воду рядом с портретами 334 погибших в этом страшном теракте, 186 из которых - дети.

Кстати

Скоро школа станет частью Международного культурно-патриотического центра профилактики терроризма. Начатый недавно проект, который поддержали и президент России, и федеральный Кабмин, будет реализован к 2023 году. В спортивном зале и других помещениях останутся следы трагических событий - полностью их восстанавливать не будут. Рядом возведут второе здание, где разместят музейные экспозиции и проекторный зал. Здесь будет транслироваться документальная хроника. Весь проект согласован с комитетом "Матери Беслана" и с пострадавшими во время теракта.