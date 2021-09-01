В Петербурге суд рассмотрит дело об убийстве курсанта полиции

Санкт-Петербургский городской суд получил на рассмотрение уголовное дело об убийстве курсанта университета МВД, рядового полиции из экстремистских побуждений.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, преступление было совершено в 2014 году в дворовом проезде между улицей Уточкина и Комендантским проспектом. По данным правоохранителей, обвиняемый - петербуржец 1988 года рождения - умышленно, с целью убийства выстрелил в 19-летнего курсанта из неустановленного гладкоствольного оружия. Молодой человек получил смертельное ранение головы и шеи, от которого скончался на месте.

Обвинение полагает, что стрелявший испытывал ненависть по отношению к сотрудникам органов внутренних дел. Курсант, по версии следствия, стал жертвой только потому, что служил полицейским. В тот момент он возвращался домой в форменном обмундировании.

Давнее преступление было раскрыто в апреле 2021 года. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции получили информацию о возможной причастности к убийству курсанта уроженца Петербурга, который к тому времени отбывал 19-летний срок в колонии Владимирской области за другие преступления. На следствии он дал признательные показания.