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01.09.2021 16:04
Рубрика: Власть

В Военной академии МТО к учебе приступили более 1300 первокурсников

Текст: Юрий Гаврилов

В среду, 1 сентября за учебные парты Военной академии материально - технического обеспечения в Санкт-Петербурге и ее филиалов в Омске, Пензе и Вольске сели более 1300 первокурсников.

Фото: предоставлено Минобороны РФ.
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Поздравить курсантов и слушателей с Днем знаний в Санкт-Петербургский Военный институт Железнодорожных войск и военных сообщений Военной академии МТО приехал замминистра обороны Дмитрий Булгаков. "Сегодня в армию и на флот поступают самые современные виды вооружения, военной и специальной техники, повсеместно внедряются новые технологии и средства коммуникации. Поэтому уже с сегодняшнего дня всем вам предстоит активно включиться в освоение всего нового и передового. Мы рассчитываем на каждого из вас, на ваше стремление внести собственный вклад в общее дело укрепления безопасности страны", - сказал он торжественном построении в вузе.

Между тем, в Минобороны РФ сообщили, что будущим офицерам-тыловикам пришлось выдержать при поступлении жесткую конкуренцию. Конкурс в академию и ее филиалы по сравнению с 2020-м вырос на 11 процентов. Всего было подано более 3,5 тысячи личных дел абитуриентов. Одни хотели учиться по программе высшего профессионального образования. Другие были готовы довольствоваться "средним" дипломом.

Особенностью набора нынешнего года стало проведение вступительных испытаний в военкоматах республик, краев и областей РФ. Наиболее востребованными у абитуриентов оказались следующие тыловые специальности: "Применение подразделений и частей по строительству, эксплуатации, восстановлению и техническому прикрытию военных мостов и переправ" (этому обучают в Военной академии МТО в Санкт-Петербурге), "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (Военный инженерно-технический институте в Санкт-Петербурге), "Эксплуатация и ремонт электро- и спецоборудования и автоматики бронетанковой техники" (филиал Военной академии МТО в Вольске).

Оценка результатов Единого государственного экзамена показала, что по сравнению с 2020 годом число кандидатов, имеющих в сумме более 160 баллов, увеличилось на 10 процентов.

В этот день Дмитрий Булгаков также поздравил воспитанников Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса, которому в нынешнем году исполнилось 10 лет и где, в том числе, учатся ребята из Сирии.

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