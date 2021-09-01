Жители Коктебеля потребовали обеспечить канализацией весь поселок

Жители курортного поселка Коктебель потребовали пересмотреть план строительства канализационных сетей и включить в него улицы, которые проектировщики почему-то проигнорировали. В противном случае все усилия, направленные на сохранение экологии поселка и его бухты, не будут иметь никакого смысла. Свои требования они сформулировали в обращении на имя главы Крыма Сергея Аксенова.

В Мекке поэтов и художников канализация до сих пор отсутствует. Фото: Сергей Винник/РГ

"РГ" уже писала о том, как движется строительство поселковых канализационных очистных сооружений (КОС) и разводящих сетей к ним на улицах Коктебеля. Работы там начались в ноябре 2020 года ("Заплели КОСы" в номере от 1.06.2021). Летом строители сосредоточились на отдаленных от центра улицах, объектах за границами поселка: рыли и бетонировали резервуары, переносили линии электропередачи. А осенью, когда кончится высокий туристический сезон, подрядчики пойдут по центральным улицам.

Им предстоит смонтировать 649 колодцев, проложить в поселке 24 километра разводящих сетей и еще 10 километров от Коктебеля до очистных. В июне нынешнего года готовность объекта оценивалась в 10 процентов. Руководитель работ подрядной организации "РСК-Юг" Олег Попов назвал срок окончания - май 2023 года. Однако, как выяснилось, из 62 улиц поселка канализование будет только на 40. Почему проигнорировали 22 улицы и еще 10 переулков - жителям непонятно.

- Скорее всего, при проектировании воспользовались устаревшими данными украинского периода, - предположил депутат Феодосийского горсовета Артем Мельниченко. - Тогда тоже делались расчеты емкости КОС, и в эти изыскания закладывалась суточная пропускная способность - 5000 кубометров. Но с того времени поселок значительно разросся. Можно говорить, что уже сегодня емкость очистных должна быть не менее 10 тысяч кубометров.

Этот объем - 10 тысяч кубометров стоков в сутки - в проекте тоже предусмотрен, но не сейчас, а в перспективе. Тогда как пропустили сырой проект, как он мог пройти общественные слушания?

- По очистным слушаний просто не было, - рассказал "РГ" председатель ФМОО "Гражданский актив" Коктебель Борис Яремко. - Были общественные слушания по проекту набережной поселка.

В Мекке поэтов и художников, увы, канализация фактически отсутствует. Бытовые стоки здесь собирают два десятка ассенизаторских машин, и содержимое выгребных ям нужно сдавать на три частных очистных станции. Одна из них принадлежит пансионату "Голубой залив", другая турбазе "Приморье", а третья - физическому лицу.

- В начале лета вызов ассенизатора обходился в 800 рублей, затем цена выросла до 1000, в последний раз с меня взяли 1300, - рассказал Борис Яремко.

Для бизнеса эта цена еще выше. Хозяйка гостевого дома в июне платила 2500 рублей, а летом приглашать ассенизаторов приходится минимум раз в неделю.

Жители поселка обращались в Совмин Крыма, и там им ответили, что внести изменения в проект и выделить дополнительные средства невозможно. Вместе с тем коктебельцам уклончиво объяснили, что в дальнейшем возможно подключение остальных улиц к канализации. Но когда это произойдет и за чей счет, никто отвечать не желает. Оплачивать подключение "лишенцы" не хотят, справедливо задавая вопрос: почему одним это делают за счет государства, а другие должны платить из своего кармана? Поэтому новое коллективное обращение, которое уже подписали 300 человек и несколько общественных организаций, они направили на имя главы Крыма. Жители Коктебеля требуют подключить весь поселок, а не его часть к новой канализации за счет бюджетных ассигнований и назвать точные сроки, когда это будет сделано.

"Если нечистоты продолжат стекать в море в меньшем объеме и по красивой набережной, это не решит проблему загрязнения акватории в районе Коктебеля", - говорится в обращении.

- На мой взгляд, сейчас полностью останавливать проект и отправлять его на доработку нельзя, потому что это новая экспертиза и сдвинутые сроки, - говорит Артем Мельниченко. - Думаю, сейчас самое правильное - добиться включения улиц, которые не вошли в проект канализования, во вторую очередь.

Пока на обращение коктебельцев никакого официального ответа не последовало. По словам депутата Мельниченко, был телефонный разговор с чиновниками Минстроя Крыма, где ему сказали, что решение проблемы возможно. Однако официального подтверждения этой информации нет. "РГ" будет следить за развитием событий в Коктебеле.