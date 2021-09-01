Новости

Папа Римский приписал цитату Путина Меркель и согласился с ним 13:54
Крымский мост побил рекорд летнего трафика 13:51
Названы две опасные ошибки ипотечников 13:45
Умерла вдова Николая Сличенко, народная артистка РФ Тамилла Агамирова 13:32
В школе Краснодара появились 1"Ы" и 1"Я" классы 13:25
Врач предупредил о возможной вспышке COVID-19 в конце сентября 13:21
Президент Беларуси развеял мифы об учениях "Запад-2021" 13:19
Интернет-пользователей рассмешило фото Зеленского с подписания документов с США 13:14
Лукашенко назвал сроки утверждения союзных программ и высказался по поводу суверенитета 13:11
40-летний рэпер Маркус Биркс отказался вакцинироваться и умер от COVID 13:08
Проект "Цифровые профессии" стартует 1 сентября 13:06
"Локомотив" приобрел нападающего Керка 13:06
Задержан москвич, избивший 82-летнего доктора технических наук 12:57
Вышел трейлер масштабной военной драмы с Петром Федоровым "Летчик" 12:56
Россиян предупредили о "погружении" в глубокую осень 12:55
Мишустин рассказал про свои школьные годы 12:48
Стало известно, кто станет Черной пантерой вместо умершего Боузмана 12:47
Специалисты нашли новый вид компьютерных вирусов 12:41
Мишустин поздравил школьников и студентов с Днем знаний 12:39
Новым ведущим культовой "Утренней почты" станет Николай Басков 12:30
Премьер Чехии призвал включить в Шенген Болгарию, Румынию, Хорватию и Сербию 12:29
Путин рассказал о настоящей дружбе на примере своего отца 12:25
Вышел трейлер нового сезона "Смешариков" с новым персонажем 12:20
Лавров: Киев вместо выполнения Минских соглашений занимается словесной эквилибристикой 12:14
Умерла актриса из "Места преступления" Хайди Келлер 12:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какое меню приготовили для школьников в новом учебном году
Какое меню приготовили для школьников в новом учебном году
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
01.09.2021 13:25
Рубрика: Общество

В школе Краснодара появились 1"Ы" и 1"Я" классы

Текст: Анна Юркова (Краснодар)

В новой краснодарской школе № 94, расположенной в пригородном поселке Российском, сформировали 28 первых классов, употребив в названиях почти весь алфавит. Причем впервые в названиях задействовали буквы "Ы" и "Я" (раньше даже при большем количестве параллельных классов литеры просто дублировали). Из перечня исключили только Ь, Ъ, Й, Ё и Щ. Праздничный звонок здесь прозвенел сразу для 840 малышей.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Первый звонок, дистанция, маска: Как встретили 1 сентября в школах СЗФО

Как ранее писала "РГ", школа представляет собой комплекс из трех корпусов со столовыми полного цикла. Новое здание расположено на улице Изобильной, два других находятся на улице Тепличной. Первые классы разведены по всем трем объектам, так что литеры на торжественных линейках не пересеклись.

- Наша школа находится в динамично застраивающемся районе и большинство ребят как раз из семей, которые переехали в Краснодар из других городов или регионов,- рассказала "РГ" директор школы №94 Ирина Попова. - Классы укомплектованы в среднем по 30 учеников. Благодаря тесному сотрудничеству с Кубанским государственным университетом к первому сентября у нас уже полностью сформирован коллектив педагогов - русского языка и литературы, географии, математики. Средний возраст учителей - от 27 до 49 лет.

По данной схеме ранее был организован учебный процесс, к примеру, в школе №71 (рядом с улицей Московской), где в прошлом году к занятиям приступили 33 параллельных первых класса, тем самым побив собственный же рекорд. Похожая ситуация сложилась в школах №11 и16. Сейчас же "свежие" филиалы получили статус самостоятельных образовательных учреждений.

Кстати

В Краснодаре в День знаний распахнули двери сразу пять новых общеобразовательных школ общей вместимостью 4000 тысяч мест в смену. Все объекты возведены по просьбам жителей в тех районах города, где ситуация с нехваткой мест стоит наиболее остро.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар 1 сентября - День знаний

Главное сегодня

1 сентября - День знаний
Путин рассказал о настоящей дружбе на примере своего отца
Лавров: Киев вместо выполнения Минских соглашений занимается словесной эквилибристикой
Байден не будет проводить пресс-конференцию с Зеленским
Велогонщик Кузнецов выиграл золото Паралимпиады
Как сочетаются разные прививки, и все ли они нужны
Где любят отдыхать российские космонавты