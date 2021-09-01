В школе Краснодара появились 1"Ы" и 1"Я" классы

В новой краснодарской школе № 94, расположенной в пригородном поселке Российском, сформировали 28 первых классов, употребив в названиях почти весь алфавит. Причем впервые в названиях задействовали буквы "Ы" и "Я" (раньше даже при большем количестве параллельных классов литеры просто дублировали). Из перечня исключили только Ь, Ъ, Й, Ё и Щ. Праздничный звонок здесь прозвенел сразу для 840 малышей.

Как ранее писала "РГ", школа представляет собой комплекс из трех корпусов со столовыми полного цикла. Новое здание расположено на улице Изобильной, два других находятся на улице Тепличной. Первые классы разведены по всем трем объектам, так что литеры на торжественных линейках не пересеклись.

- Наша школа находится в динамично застраивающемся районе и большинство ребят как раз из семей, которые переехали в Краснодар из других городов или регионов,- рассказала "РГ" директор школы №94 Ирина Попова. - Классы укомплектованы в среднем по 30 учеников. Благодаря тесному сотрудничеству с Кубанским государственным университетом к первому сентября у нас уже полностью сформирован коллектив педагогов - русского языка и литературы, географии, математики. Средний возраст учителей - от 27 до 49 лет.

По данной схеме ранее был организован учебный процесс, к примеру, в школе №71 (рядом с улицей Московской), где в прошлом году к занятиям приступили 33 параллельных первых класса, тем самым побив собственный же рекорд. Похожая ситуация сложилась в школах №11 и16. Сейчас же "свежие" филиалы получили статус самостоятельных образовательных учреждений.

Кстати

В Краснодаре в День знаний распахнули двери сразу пять новых общеобразовательных школ общей вместимостью 4000 тысяч мест в смену. Все объекты возведены по просьбам жителей в тех районах города, где ситуация с нехваткой мест стоит наиболее остро.