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01.09.2021 13:19
Рубрика: Общество

В Сочи предупредили о новых ливнях и смерчах

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

На территории Сочи объявили штормовое предупреждение. В курортном городе и его окрестностях 2 и 3 сентября ожидается ухудшение погоды: ливни, сильный ветер, град. Как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, существует опасность схода селей.

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- С ночи и до конца суток 2 сентября, а также в течение ночи и утра 3 сентября на территории Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-25 метров в секунду. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Кроме того, из-за обильных осадков может подняться вода в местных реках. По информации ГУ МЧС региона, уровень подъема воды будет достигать неблагоприятных отметок.

В ведомстве посоветовали без лишней необходимости не выходить из зданий при усилении ветра, а если непогода застала на улице, найти надежное укрытие и переждать удары стихии. Также гостям и жителям Сочи временно запретили купаться в море.

Как сообщалось ранее, с 31 августа по 3 сентября синоптики прогнозируют появление смерчей на участке Черноморского побережья от Магри до Сочи.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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