Сооснователь "Смысловых галлюцинаций" Владимир Бурдин вышел из комы

Поэт и музыкант Владимир Бурдин, который находится в тяжелом состоянии в екатеринбургской больнице с поражением легких и мозга, вышел из комы.

О состоянии одного из основателей группы "Смысловые галлюцинации" каждый день сообщает его брат Тимофей Бурдин на странице в "ВКонтакте". По его словам, ночью состояние Владимира ухудшилось, но врачам удалось его стабилизировать. Впервые за последние дни он пришел в сознание, но его положение остается тяжелым, он подключен к ИВЛ. Врачи не дают никаких прогнозов.

Напомним, о том, что артист попал в городскую клиническую больницу № 14 на Уралмаше с поражением 80 процентов легких, стало известно 27 августа. Заражение коронавирусом на тот момент подтверждено не было.