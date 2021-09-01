Сооснователь "Смысловых галлюцинаций" Владимир Бурдин вышел из комы

Новости

Лавров, Турчак и Попов открыли памятник Александру Невскому 15:28
Собянин назвал дату запуска Face Pay в метро 15:27
Лидер Kiss Джин Симмонс заразился коронавирусом 15:20
ЦИК перенес начало заседания из-за Дня знаний 15:18
Деревянный дом в Москве оценили в миллиард рублей 15:14
Объединенную систему ПВО СНГ проверят на учении в Казахстане 15:03
Замглавы Минцифры напомнил о новом порядке аккредитации IT-компаний 14:58
Кредиты на покупку автомобиля превысили миллион рублей 14:56
Синоптики предупредили о первых заморозках в столичном регионе 14:45
Три миллиона жителей Подмосковья сделали обе прививки от COVID-19 14:45
Патриарх поздравил с началом учебного года учащихся духовных школ 14:41
Путин отметил вклад военных строителей в создание соцобъектов 14:35
Кризисный центр предупредил о четвертой волне COVID-19 в Бельгии 14:33
Кириенко анонсировал интервью Сноудена в эфире марафона общества "Знание" 14:24
Врач рассказал о признаках отравления арбузом 14:24
Эксперты рассказали, когда ждать PlayStation 5 и Xbox Series X в магазинах 14:20
Школьник указал Путину на оговорку в ходе открытого урока 14:19
Синоптики предсказали холодные выходные в Москве 14:12
Володин пожелал учащимся стать достойными россиянами 14:08
Мишустин задал лицеистам задачу, которую они не смогли решить 14:06
Лавров рассказал, какой должна быть супруга дипломата 14:05
Папа Римский приписал цитату Путина Меркель и согласился с ним 13:54
Крымский мост побил рекорд летнего трафика 13:51
Названы две опасные ошибки ипотечников 13:45
Умерла вдова Николая Сличенко, народная артистка РФ Тамилла Агамирова 13:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
01.09.2021 14:36
Рубрика: Культура

Сооснователь "Смысловых галлюцинаций" Владимир Бурдин вышел из комы

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Олег Кусто/vkontakte Фото: Олег Кусто/vkontakte
Фото: Олег Кусто/vkontakte

Поэт и музыкант Владимир Бурдин, который находится в тяжелом состоянии в екатеринбургской больнице с поражением легких и мозга, вышел из комы.

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Лидер уральской группы "Урфин Джюс" попал в больницу с COVID-19

О состоянии одного из основателей группы "Смысловые галлюцинации" каждый день сообщает его брат Тимофей Бурдин на странице в "ВКонтакте". По его словам, ночью состояние Владимира ухудшилось, но врачам удалось его стабилизировать. Впервые за последние дни он пришел в сознание, но его положение остается тяжелым, он подключен к ИВЛ. Врачи не дают никаких прогнозов.

Напомним, о том, что артист попал в городскую клиническую больницу № 14 на Уралмаше с поражением 80 процентов легких, стало известно 27 августа. Заражение коронавирусом на тот момент подтверждено не было.

В регионах Культура Музыка Рок Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

1 сентября - День знаний
Видео: Владимир Путин встретился со школьниками во Владивостоке
Лавров: Киев вместо выполнения Минских соглашений занимается словесной эквилибристикой
Минпромторг прокомментировал сообщения СМИ о причинах крушения Ил-112В
Собянин сделал бесплатной пересадку с одного наземного маршрута на другой
Обозреватель "РГ" Валерий Кичин - о фильмах, которые пытались прогнозировать будущее
Что общего у Московского Кремля и машины времени