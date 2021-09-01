Россия и Беларусь снизили тарифы на роуминг

С 1 сентября Россия и Беларусь официально перешли на сниженные тарифы на роуминг, ранее они были запущены в тестовом режиме, пишет Прайм. Отмечается, что решение принято еще в августе по итогам заседания Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства.

Сейчас ставка интерконнекта составляет до 1,5 центов за минуту. В порядке эксперимента ее запустили еще в ноябре прошлого года, снизив с 30 центов за минуту. Это позволило во много раз сократить стоимость связи между государствами.

Теперь сниженные тарифы будут действовать постоянно до полной отмены роуминга. Такая работа ведется. Ранее планировалось, что плата за входящие звонки в роуминге должна была быть отменена к сентябрю 2020 года, однако сроки сдвинулись.

В апреле в посольстве Беларуси в России сообщили, что Москва и Минск планируют полностью отменить роуминг с 1 января 2022 года. До этого им необходимо решить вопрос с телефонным мошенничеством.