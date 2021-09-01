Россиян предупредили о "погружении" в глубокую осень

Вместе с началом календарной осени из европейской части России уйдет и летняя погода. Об этом сообщили синоптики центра погоды "Фобос".

Ухудшение погоды в ряде регионов вызвал мощный холодный циклон, который в течение последних дней лета надвигался на Россию с запада.

"Накануне вихрь цеплял Россию только самым краем, а в эпицентре ненастья оставалась Восточная Европа. Но сегодня циклон пробьется еще дальше вглубь Евразии. И в его власти окажется уже большая часть Русской равнины", - пояснили синоптики.

Наиболее интенсивные осадки - местами до трети сентябрьской нормы - ожидаются в центре и на северо-западе России. при этом в Мурманской области и на севере Карелии возможен снег.

В Москве 1 сентября прогнозируется почти декадная норма влаги и похолодание до плюс 20 градусов. Снижение температуры ожидается в течение всей недели - до плюс девяти градусов к воскресенью, что больше соответствует норме октября.

В Санкт-Петербурге температура опустится до плюс 10-11 градусов, что ниже нормы почти на семь градусов.

"Циклон будет двигаться всё дальше на восток, и на пике арктического вторжения - в субботу и воскресенье - Русская равнина окажется в его холодном секторе. Благодаря затоку воздуха из акватории Северного Ледовитого океана везде на севере и в центре региона будет не выше плюс десяти градусов. Относительно тёплая погода сохранится только в южных широтах - плюс 20-25 градусов, но и это на несколько градусов прохладнее климата", - добавили синоптики.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в целом сентябрь на большей части территории России будет теплым. При этом в начале месяца в западной части страны, в том числе и в столичном регионе, ожидается похолодание - температура ночью опустится до 3-8 градусов тепла.