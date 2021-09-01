Новости

Папа Римский приписал цитату Путина Меркель и согласился с ним 13:54
Крымский мост побил рекорд летнего трафика 13:51
Названы две опасные ошибки ипотечников 13:45
Умерла вдова Николая Сличенко, народная артистка РФ Тамилла Агамирова 13:32
В школе Краснодара появились 1"Ы" и 1"Я" классы 13:25
Врач предупредил о возможной вспышке COVID-19 в конце сентября 13:21
Президент Беларуси развеял мифы об учениях "Запад-2021" 13:19
Интернет-пользователей рассмешило фото Зеленского с подписания документов с США 13:14
Лукашенко назвал сроки утверждения союзных программ и высказался по поводу суверенитета 13:11
40-летний рэпер Маркус Биркс отказался вакцинироваться и умер от COVID 13:08
Проект "Цифровые профессии" стартует 1 сентября 13:06
"Локомотив" приобрел нападающего Керка 13:06
Задержан москвич, избивший 82-летнего доктора технических наук 12:57
Вышел трейлер масштабной военной драмы с Петром Федоровым "Летчик" 12:56
Россиян предупредили о "погружении" в глубокую осень 12:55
Мишустин рассказал про свои школьные годы 12:48
Стало известно, кто станет Черной пантерой вместо умершего Боузмана 12:47
Специалисты нашли новый вид компьютерных вирусов 12:41
Мишустин поздравил школьников и студентов с Днем знаний 12:39
Новым ведущим культовой "Утренней почты" станет Николай Басков 12:30
Премьер Чехии призвал включить в Шенген Болгарию, Румынию, Хорватию и Сербию 12:29
Путин рассказал о настоящей дружбе на примере своего отца 12:25
Вышел трейлер нового сезона "Смешариков" с новым персонажем 12:20
Лавров: Киев вместо выполнения Минских соглашений занимается словесной эквилибристикой 12:14
Умерла актриса из "Места преступления" Хайди Келлер 12:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какое меню приготовили для школьников в новом учебном году
Какое меню приготовили для школьников в новом учебном году
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
01.09.2021 12:55
Рубрика: Общество

Россиян предупредили о "погружении" в глубокую осень

Текст: Василий Кошкин
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Вместе с началом календарной осени из европейской части России уйдет и летняя погода. Об этом сообщили синоптики центра погоды "Фобос".

Фото: РИА Новости
Названа дата первого листопада в Москве

Ухудшение погоды в ряде регионов вызвал мощный холодный циклон, который в течение последних дней лета надвигался на Россию с запада.

"Накануне вихрь цеплял Россию только самым краем, а в эпицентре ненастья оставалась Восточная Европа. Но сегодня циклон пробьется еще дальше вглубь Евразии. И в его власти окажется уже большая часть Русской равнины", - пояснили синоптики.

Наиболее интенсивные осадки - местами до трети сентябрьской нормы - ожидаются в центре и на северо-западе России. при этом в Мурманской области и на севере Карелии возможен снег.

В Москве 1 сентября прогнозируется почти декадная норма влаги и похолодание до плюс 20 градусов. Снижение температуры ожидается в течение всей недели - до плюс девяти градусов к воскресенью, что больше соответствует норме октября.

В Санкт-Петербурге температура опустится до плюс 10-11 градусов, что ниже нормы почти на семь градусов.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Видео: В Сочи из-за шторма отдыхающим запретили купаться в море

"Циклон будет двигаться всё дальше на восток, и на пике арктического вторжения - в субботу и воскресенье - Русская равнина окажется в его холодном секторе. Благодаря затоку воздуха из акватории Северного Ледовитого океана везде на севере и в центре региона будет не выше плюс десяти градусов. Относительно тёплая погода сохранится только в южных широтах - плюс 20-25 градусов, но и это на несколько градусов прохладнее климата", - добавили синоптики.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в целом сентябрь на большей части территории России будет теплым. При этом в начале месяца в западной части страны, в том числе и в столичном регионе, ожидается похолодание - температура ночью опустится до 3-8 градусов тепла.

Общество Ежедневник Погода

Главное сегодня

1 сентября - День знаний
Путин рассказал о настоящей дружбе на примере своего отца
Лавров: Киев вместо выполнения Минских соглашений занимается словесной эквилибристикой
Байден не будет проводить пресс-конференцию с Зеленским
Велогонщик Кузнецов выиграл золото Паралимпиады
Как сочетаются разные прививки, и все ли они нужны
Где любят отдыхать российские космонавты