Россияне все чаще покупают электромобили с пробегом

Несмотря на то, что в абсолютных цифрах продажи как подержанных, так и новых электромобилей в России остаются невысокими, динамика сделок в сегменте в последние годы свидетельствует о последовательном, прогрессирующем росте покупательского интереса жителей страны к этому типу личного транспорта.

Если сравнить показатели продаж электромобилей с пробегом во втором квартале 2021 года с аналогичными периодами 2020 и 2019 года, данные свидетельствуют, что рост количества сделок в сегменте год к году составил 223%, по сравнению с 2019 годом - 499%. Об этом говорится в исследовании "Авито Авто", которое оказалось в распоряжении "РГ".

"В абсолютных цифрах сохраняется огромный разрыв в продажах электрокаров и традиционных бензиновых автомобилей. Столь значительная динамика количества сделок в сегменте электромобилей с пробегом отчасти обусловлена эффектом низкой базы.

Однако последовательный рост продаж электромобилей при этом явно свидетельствует о росте покупательского интереса к этому типу транспорта, и это - закономерная тенденция, учитывая, что использование автомобиля с электрическим двигателем дешевле, чем с ДВС - в том числе и за счет более низкой стоимости техобслуживания.

Принятие правительством России концепции развития в стране электрического автомобильного транспорта может поспособствовать росту спроса на электромобили. Если в ближайшие годы в стране появятся инструменты льготного кредитования для покупателей электрокаров и будет расширена сеть зарядных станций, это создаст предпосылки для дополнительного роста продаж электромобилей, в том числе и на вторичном авторынке", - отмечает Давид Бабаян, менеджер по работе с ключевыми клиентами в "Авито Авто".

Nissan Leaf по итогам второго квартала 2021 года занимает первую строчку в рейтинге наиболее продаваемых на вторичном авторынке электромобилей и является абсолютным лидером в сегменте, значительно опережая другие модели по уровню продаж. Доля Nissan Leaf в продажах электромобилей на вторичном авторынке составила 76,7%. Средняя цена автомобилей этой модели заметно ниже, чем других популярных электрокаров и составляет, 585 000 рублей.

На второй позиции в топе самых востребованных моделей электрокаров на вторичном рынке - BMW i3. Доля модели в сегменте по итогам второго квартала 2021 года составила 9,5%, средняя цена - 1 890 000 рублей.

Третью строчку в рейтинге занимает Tesla Model 3 со средней ценой 3 650 000 рублей и долей в продажах в 6,2%. На четвертой позиции - Tesla Model S, доля модели в сегменте - 3,8%. Средняя стоимость автомобилей этой модели на вторичном авторынке составила 3 124 000 рублей.

Замыкает пятерку моделей-лидеров Tesla Model X. Средняя цена автомобилей этой модели достигла 6 735 000 рублей, доля Tesla Model X в продажах электромобилей с пробегом - 2,1%.

При этом наиболее активный спрос на электромобили с пробегом зафиксирован в столичном регионе: на Москву и Московскую область пришлось 19,2% от общего количества сделок в этом сегменте по стране. В московском регионе средняя цена автомобилей с электрическим двигателем заметно выше, чем в среднем по стране и составляет 1 845 000 рублей.

На долю Краснодарского края пришлось 7,5% продаж электромобилей, на долю Санкт-Петербурга и Ленинградской области - 5,2%. В Краснодарском крае средняя стоимость электрокаров на вторичном авторынке оказалась ниже, чем в среднем по стране, составив во втором квартале 2021 года 590 000 рублей, а в Санкт-Петербурге и Ленобласти электромобили с пробегом, напротив, стоят дороже, чем по стране - в среднем 1 899 000 рублей.

В число регионов с наиболее активным спросом на электромобили с пробегом также вошли Новосибирская область (доля региона в продажах - 2,9%, средняя цена подержанного электромобиля в регионе - 715 000 рублей), Хабаровский край (доля региона в продажах - 2,5%, средняя цена подержанного электромобиля в регионе - 590 000 рублей), Иркутская область (доля региона в продажах - 2,4%, средняя цена подержанного электромобиля в регионе - 529 000 рублей) и Башкортостан (доля региона в продажах - 2,0%, средняя цена подержанного электромобиля в регионе - 635 000 рублей).