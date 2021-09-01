Синоптики предупредили о первых заморозках в столичном регионе

Первые заморозки в Московской области могут случиться в период с 6 по 8 сентября, предупреждают синоптики центра погоды "Фобос".

"В период с 6 по 8 сентября над регионом может расположиться антициклон, который на некоторое время прекратит осадки, но тут по ночам возможно понижение температуры до слабых отрицательных значений, в том числе и первые заморозки в Московской области", - отмечается на сайте центра погоды "Метеовести".

Правда если наступит антициклональный тип погоды, то дневные температуры подрастут до +14…+19 градусов, что будет соответствовать климатической норме.

Значительно улучшиться погода в Москве может только во второй половине сентября. Тогда есть вероятность прихода "бабьего лета". Температура повысится, а дождей будет немного. В ближайшие же дни погода будет холодной и ненастной. 2 сентября в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +11..13, днем +14..16 градусов, ветер северный, умеренный. 3 сентября малооблачная погода, небольшой дождь Ночью +6..+8, днем +13..15 градусов, ветер западный, умеренный.

В целом сентябрь будет достаточно теплым на большей части территории страны. "На большей части территории нашей страны температура будет около и выше нормы: от Волги до Тихого океана", - рассказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Но вот в Москве первая половина первого осеннего месяца окажется холоднее обычного.