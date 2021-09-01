США забыли в Афганистане спасшего Байдена переводчика

Американцы оставили в Афганистане местного переводчика Мохаммеда, который в 2008 году помог нынешнему президенту США Джо Байдену.

"Здравствуйте, господин президент! Спасите меня и мою семью. Не оставляйте меня здесь", - с такими словами афганец обратился к хозяину Белого дома. О послании узнала газета The Wall Street Journal.

Печатное издание напомнило об инциденте, произошедшем на Ближнем Востоке 13 лет назад. Тогда два вертолета Вооруженных сил США из-за снежной бури совершили аварийную посадку в одном из районов Афганистана. На борту находились сенаторы Джон Керри, Чак Хэйгел и Джо Байден. Приземлившиеся направили сигнал о помощи, и к ним прибыл Мохаммед.

Сейчас переводчик вынужден прятаться, так как не успел покинуть страну, власть в которой захватили представители радикального движения "Талибан" (запрещено в России).

"Спасибо за то, что сражались на нашей стороне последние 20 лет. Спасибо за вашу помощь некоторым дорогим мне людям в снежную бурю. Мы вас вывезем, мы отдадим должное вашей службе", - заявила Джен Псаки, официальный представитель Белого дома.

Соединенные Штаты 31 августа завершили эвакуацию американцев, граждан третьих стран и местных жителей, сотрудничавших с военными США.