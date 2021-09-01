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01.09.2021 17:29
Рубрика: В мире

Талибы рассказали, по каким критериям они будут создавать правительство

Текст: Константин Волков

Представитель движения "Талибан" (запрещено в РФ) Вардак Альханафи заявил, что в новом правительстве Афганистана, которое должно быть сформировано в ближайшем будущем, не будет места для тех, кто при прошлой администрации "выступал против исламских и национальных ценностей".

Фото: SAHEL ARMAN / AFP
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Как пояснил официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид в интервью иранскому телеканалу "Аль-Алам", "назначения бывших чиновников были сделаны немедленно, по необходимости, и они носят временный характер. Условия требуют, чтобы один из них продолжал вести дела, особенно в учреждениях базового обслуживания".

По сообщениям талибских СМИ, пока что известны лишь три выскопоставленных деятеля "Талибана", которые займут посты в новом правительстве. Министром иностранных дел назначен глава политического офиса движения мулла Абдул Гани Барадар; министром обороны - сын основателя движения Мулла Якуб Ахунд; министром внутренних дел - сын одного из лидеров движения Джалалуддина Хаккани Халифа Хаккани.

Как отметил в интервью Муджахид, в настоящий момент "ведутся консультации по формированию правительства, и у нас есть два или три механизма для достижения этой цели. Наш лидер (по всей видимости, имеется в виду верховный лидер движения Хайбатулла Ахундзада, который сейчас, по некоторым сведениям, находится в Кандагаре - "РГ") решит, какой механизм подходит для формирования правительства".

Фото: Wakil Kohsar / AFP
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Кроме того, Муджахид отметил, что "голос народа в нашем правительстве должен быть услышан Советом Шуры (парламентом) и другими учреждениями. Также он подчеркнул, что правительство будет подотчетно народу. Правительство, по его словам, должно обеспечивать мирную жизнь для представителей разных национальностей и религий, населяющих Афганистан. Что касается женщин, то власти намерены обеспечивать их права "в соответствии с исламским правом".

Ранее индийский англоязычный телеканал News18 сообщил, что талибы намерены организовать власть отчасти по образцу Ирана, где верховный лидер является главой государства, высшим политическим и религиозным авторитетом.

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