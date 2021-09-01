Теперь можно обжаловать штрафы с камер в электронном виде

Сегодня вступили в силу два важных для автовладельцев документа. Первый - поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволяют обжаловать штрафы, выписанные с помощью автоматических камер, в электронном виде. Второй - постановление правительства о новом порядке направления копий постановлений о штрафах собственникам автомобилей.

До сих пор единственный Кодекс, который не позволял взаимодействовать онлайн с правоохранительными органами и судами, был административный. В результате автомобилисты, получившие ошибочные штрафы, выписанные в упрощенном порядке, должны были своими ногами дойти до подразделения ГИБДД, чтобы их отменить. С сегодняшнего дня этот порядок обжалования упрощается. Обжаловать штраф можно, согласно закону, через портал госуслуг. Для этого надо быть на нем зарегистрированным и верифицированным. Верифицировать свою регистрацию на портале можно бесплатно, например через банк. Сделать это необходимо один раз. А дальше уже посылать жалобы через этот портал .

Однако, как оказалось, сервис еще не готов к такой услуге. Дело в том, что он должен действовать совместно с информационным проектом МВД "Паутина". А она не везде пока работает и не во всех регионах отлажено ее взаимодействие с Госуслугами. В минцифры нам пока не ответили на наш запрос, когда система включится полностью.

"Письма счастья" будут приходить тем автовладельцам, которые не зарегистрированы на Госуслугах

А вот отмена "писем счастья" как раз начнет работать. Теперь если автовладелец полностью зарегистрирован на Госуслугах, написал заявление в "Почту России", чтобы штрафы шли ему через этот портал, то он и будет их получать только на портале. Со следующего дня после поступления на портал постановления начнут исчисляться 10 суток на обжалование. Если же человек зарегистрирован на портале, но не подавал заявления в "Почту России" о доставке таких документов в электронном виде, то постановление будет считаться врученным, если он зайдет на портал под своим аккаунтом в течение 7 дней с момента размещения документа. А если он этого не сделает, то ему вышлют "письмо счастья" обычным способом. Если же автовладелец не зарегистрирован на Госуслугах, то для него ничего не меняется. Он получит письмо по почте.