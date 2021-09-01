Умерла вдова Николая Сличенко, народная артистка РФ Тамилла Агамирова

На 94-м году жизни скончалась актриса театра и кино Тамилла Агамирова - вдова народного артиста СССР Николая Сличенко.

Как сообщает "МК", она ушла из жизни в своем доме в поселке Николина Гора Одинцовского городского округа. Это случилось днём 31 августа, сообщает MK.RU. Причина смерти не уточняется.

Тамилла Сунджаевна Агамирова, также известная как Тамилла Саратовская - народная артистка РСФСР, играла в театре "Ромэн" с 1952 года. В пятидесятых и шестидесятых годах снималась в кино на студии "Азербайджанфильм".

Николай Алексеевич Сличенко умер немногим ранее своей супруги, его не стало 2 июля текущего года в возрасте 86 лет.