В Литве из-за пандемии появилась новая профессия

Пандемия в Литве стала причиной появления новой профессии - проверяющий "паспортов возможностей", сообщает литовский портал Delfi.

В настоящее время в республике имеется 80 таких вакансий. В описании говорится, что проверяющие "паспортов возможностей" будут работать в торговых центрах и проверять у граждан документы, подтверждающие сделанные прививки от коронавируса, отрицательные тесты, а также наличия антител. Без "паспорта возможностей" в Литве не пускают в торговые центры, салоны красоты, на публичные мероприятия.

Зарплата проверяющих небольшая - 700-1200 евро в месяц, но и требования к ним тоже невысокие - всего лишь желание работать.

Как долго у проверяющих "паспорта возможностей" будет работа, пока неизвестно, все будет зависеть от течения пандемии и решений правительства Литвы.