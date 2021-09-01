В России начинается гаражная амнистия

С 1 сентября можно начинать процедуру легализации гаража. С этой даты вступает в силу закон о гаражной амнистии. Документ позволяет официально оформить права на гараж, которым владелец зачастую пользуется уже десятилетиями, указывают в Росреестре. Закон предусматривает возможность не только оформления самой постройки, но и бесплатного предоставления земли под ней.

Легализовать гараж можно при одновременном соблюдении трех условий: гараж является капитальным, он не признан самовольной постройкой, при этом был построен до 29 декабря 2004 года (дата введения в действие Градостроительного кодекса РФ). В виде исключения могут быть узаконены металлические гаражи, если они находятся на территории кооператива, где владелец мог, но по каким-то причинам не стал возводить капитальное строение ("ракушек" это не касается).

Не помешают "амнистии" постройки то, что уже не существует гаражный кооператив, ситуация, когда прежний владелец гаража умер или о нем ничего не известно, или же, к примеру, то, что не был оформлен гараж, доставшийся по наследству. Таким образом, обратиться с заявлением на оформление гаража и земельного участка смогут не только первоначальные владельцы, которым участки в свое время распределялись под строительство гаража, но и последующие владельцы, которым, к примеру, было передано членство в гаражном кооперативе, а также наследники предыдущих хозяев - это прямо указано в законе.

Оформить постройку позволит любое решение властей, в том числе советских времен, о предоставлении участка под гаражом, решение предприятия, при котором он был построен, документ о выплате пая в гаражном кооперативе или решение общего собрания кооператива о распределении гаража.

Необходимо предоставить свидетельствующие о праве на гараж документы: старый техпаспорт на эту постройку, документ о подключении к электросетям, о наследстве или о покупке гаража. Однако, подчеркивают в Росреестре, гараж можно оформить и при их отсутствии: органы власти имеют право разрешить легализацию гаража на основании и других документов.

Теперь для регистрации участка и самого гаража без правоустанавливающих документов не понадобится идти в суд

Отыскав документы, нужно выяснить, стоит ли земельный участок под гаражом на кадастровом учете. Это можно узнать в Росреестре (в том числе через интернет, изучив Публичную кадастровую карту) или, например, в МФЦ. Если нет, то, скорее всего, придется воспользоваться услугами кадастрового инженера, при этом заранее нужно выяснить в местной администрации, не выполняются ли кадастровые работы за счет бюджета (такая возможность законом предусмотрена).

Готовый комплект документов подается в местную администрацию, которая принимает решение о предоставлении земли в собственность бесплатно, подает в Росреестр заявление о регистрации прав на участок и гараж и позже передает владельцу выписки из ЕГРН.

Законом также закреплено, что использование гражданами земельных участков общего пользования для прохода или проезда к гаражам осуществляется свободно и без взимания платы. Уточняется, что никто не вправе ограничивать доступ к данным объектам собственников гаражей или граждан, использующих гаражи.

Закон действует до 1 сентября 2026 года. Под гаражную амнистию попадает как минимум 2 млн гаражей, сообщал ранее Росреестр. На государственный кадастровый учет сейчас поставлено более 5,6 млн гаражей, из них права зарегистрированы только на 3,5 млн. При этом вообще не оформленных гаражей значительно больше. "Это социальный законопроект, запрос на него пришел прежде всего от людей, от регионов. Если раньше для регистрации участка и самого гаража при отсутствии каких-либо правоустанавливающих документов необходимо было идти в суд, то новый закон позволяет оформить объект в собственность без суда", - рассказывал в интервью "Российской газете" руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Проблема в том, что ни в Советском Союзе, ни в новой России не было законодательства о гаражах. Потребовалось время, чтобы подготовить законодательную базу. К тому же в конце 1990-х - начале 2000-х годов требования, предъявляемые к правоустанавливающим документам на недвижимость, претерпевали серьезные изменения. Многие "старые" документы по форме или по содержанию не соответствовали требованиям нового законодательства. В отдельных случаях проблему решали судебные разбирательства, но в целом упрощенного порядка не было. "Гаражная амнистия" поможет установить справедливость.

Как сообщил на пресс-конференции в ТАСС один из авторов закона, председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, в продолжение гаражной амнистии Госдуме VIII созыва предстоит урегулировать вопросы организации деятельности гаражных объединений, а также прав и обязанностей их членов. В том числе вопросы, связанные с объектами общего пользования в таких объединениях (дороги, мойки и так далее). В настоящее время в стране насчитывается более 36 тысяч гаражных объединений (гаражно-строительных кооперативов и т.п.).

Кстати

Исходя из положений закона о гаражной амнистии, с 1 сентября люди с инвалидностью смогут в упрощенном порядке оформить персональную стоянку рядом с местом жительства, пояснил председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев. По его словам, это особенно актуально для граждан, проживающих в многоквартирных домах, которые передвигаются в инвалидной коляске, а также семей, где есть ребенок-инвалид.

Решение о выделении муниципальной земли гражданам с ограниченными возможностями будут принимать главы муниципалитетов: то есть, чтобы получить индивидуальное парковочное место, человеку нужно обратиться в местную администрацию с заявлением. При этом пользоваться им они смогут бесплатно.

"Очень важно, чтобы процесс запустился в сентябре без сбоев, потому что впереди зима. Именно это время года доставляет больше всего проблем маломобильным людям: когда много снега и скользко, им особенно сложно передвигаться. Поэтому возможность ставить автомобиль рядом с домом так, чтобы это место не могла занять другая машина, для них имеет большое значение", - сказал Терентьев.

Подготовила Елена Манукиян