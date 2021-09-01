В России начинается гаражная амнистия

Новости

Пушков: Байден провозгласил новую внешнеполитическую стратегию США 00:04
Боррель о выводе войск из Афганистана: Это явное поражение Запада 00:00
Трутнев назвал альтернативу созданию новых городов на Дальнем Востоке 31.08.2021
Байден назвал ошибкой расчет на правительственные силы Афганистана 31.08.2021
Пентагон поможет Украине в "обеспечении безопасности" в Черном море 31.08.2021
Мурашко рассказал о ситуации c COVID в регионах-лидерах по вакцинации 31.08.2021
В Сирии при нападении боевиков погибли четверо военных 31.08.2021
Пеле опроверг новость о своей госпитализации 31.08.2021
Захарова: Офису президента Зеленского стоит переименовать Украину в Укрусь 31.08.2021
Цена на газ в Европе побила очередной рекорд 31.08.2021
Карацев выиграл, Хачанов уступил на старте US Open 31.08.2021
Захарова: Афганцы никогда не забудут НАТО 31.08.2021
Профессор РАН Мажуга предложил активнее вовлекать российских студентов в научные проекты 31.08.2021
В РФ запретили госзакупки некоторых видов импортной техники 31.08.2021
За две недели снизились цены на овощную продукцию в стране 31.08.2021
"Аэрофлот" и S7 раскрыли стоимость перелета на курорты Египта 31.08.2021
Посольство РФ в КНР выразило соболезнование в связи со смертью Всеволода Овчинникова 31.08.2021
Чернышенко объяснил, как получить виртуальную "Пушкинскую карту" 31.08.2021
Умер актер Владислав Зайченко 31.08.2021
На ВЭФ впервые представят человекоподобного робота производства РФ 31.08.2021
"Босс-молокосос 2" опять возглавил российский прокат 31.08.2021
Клубы РПЛ поддержали изменение лимита на легионеров 31.08.2021
В Пулково перепутали гробы с телами умерших женщин 31.08.2021
Проценко рассказал, от чего будет зависеть ситуация с COVID-19 осенью 31.08.2021
Психолог: Почему нужно отдавать ребенка в 2,2 года в сад 31.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
Что посмотреть по ТВ на неделе с 30 августа по 5 сентября
Что посмотреть по ТВ на неделе с 30 августа по 5 сентября
За сколько можно купить небольшую квартиру-студию в разных регионах
За сколько можно купить небольшую квартиру-студию в разных регионах
01.09.2021 00:01
Рубрика: Экономика

В России начинается гаражная амнистия

Текст: Владислав Куликов, Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 198(8549)
С 1 сентября можно начинать процедуру легализации гаража. С этой даты вступает в силу закон о гаражной амнистии. Документ позволяет официально оформить права на гараж, которым владелец зачастую пользуется уже десятилетиями, указывают в Росреестре. Закон предусматривает возможность не только оформления самой постройки, но и бесплатного предоставления земли под ней.

Легализовать гараж можно при одновременном соблюдении трех условий: гараж является капитальным, он не признан самовольной постройкой, при этом был построен до 29 декабря 2004 года (дата введения в действие Градостроительного кодекса РФ). В виде исключения могут быть узаконены металлические гаражи, если они находятся на территории кооператива, где владелец мог, но по каким-то причинам не стал возводить капитальное строение ("ракушек" это не касается).

Фото: Александр Астафьев / Pool / ТАСС
Мишустин: Гаражная амнистия должна пройти с комфортом для россиян

Не помешают "амнистии" постройки то, что уже не существует гаражный кооператив, ситуация, когда прежний владелец гаража умер или о нем ничего не известно, или же, к примеру, то, что не был оформлен гараж, доставшийся по наследству. Таким образом, обратиться с заявлением на оформление гаража и земельного участка смогут не только первоначальные владельцы, которым участки в свое время распределялись под строительство гаража, но и последующие владельцы, которым, к примеру, было передано членство в гаражном кооперативе, а также наследники предыдущих хозяев - это прямо указано в законе.

Оформить постройку позволит любое решение властей, в том числе советских времен, о предоставлении участка под гаражом, решение предприятия, при котором он был построен, документ о выплате пая в гаражном кооперативе или решение общего собрания кооператива о распределении гаража.

Необходимо предоставить свидетельствующие о праве на гараж документы: старый техпаспорт на эту постройку, документ о подключении к электросетям, о наследстве или о покупке гаража. Однако, подчеркивают в Росреестре, гараж можно оформить и при их отсутствии: органы власти имеют право разрешить легализацию гаража на основании и других документов.

Теперь для регистрации участка и самого гаража без правоустанавливающих документов не понадобится идти в суд

Отыскав документы, нужно выяснить, стоит ли земельный участок под гаражом на кадастровом учете. Это можно узнать в Росреестре (в том числе через интернет, изучив Публичную кадастровую карту) или, например, в МФЦ. Если нет, то, скорее всего, придется воспользоваться услугами кадастрового инженера, при этом заранее нужно выяснить в местной администрации, не выполняются ли кадастровые работы за счет бюджета (такая возможность законом предусмотрена).

Готовый комплект документов подается в местную администрацию, которая принимает решение о предоставлении земли в собственность бесплатно, подает в Росреестр заявление о регистрации прав на участок и гараж и позже передает владельцу выписки из ЕГРН.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
В Росреестре разъяснили порядок оформления земли под гаражом

Законом также закреплено, что использование гражданами земельных участков общего пользования для прохода или проезда к гаражам осуществляется свободно и без взимания платы. Уточняется, что никто не вправе ограничивать доступ к данным объектам собственников гаражей или граждан, использующих гаражи.

Закон действует до 1 сентября 2026 года. Под гаражную амнистию попадает как минимум 2 млн гаражей, сообщал ранее Росреестр. На государственный кадастровый учет сейчас поставлено более 5,6 млн гаражей, из них права зарегистрированы только на 3,5 млн. При этом вообще не оформленных гаражей значительно больше. "Это социальный законопроект, запрос на него пришел прежде всего от людей, от регионов. Если раньше для регистрации участка и самого гаража при отсутствии каких-либо правоустанавливающих документов необходимо было идти в суд, то новый закон позволяет оформить объект в собственность без суда", - рассказывал в интервью "Российской газете" руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Проблема в том, что ни в Советском Союзе, ни в новой России не было законодательства о гаражах. Потребовалось время, чтобы подготовить законодательную базу. К тому же в конце 1990-х - начале 2000-х годов требования, предъявляемые к правоустанавливающим документам на недвижимость, претерпевали серьезные изменения. Многие "старые" документы по форме или по содержанию не соответствовали требованиям нового законодательства. В отдельных случаях проблему решали судебные разбирательства, но в целом упрощенного порядка не было. "Гаражная амнистия" поможет установить справедливость.

Как сообщил на пресс-конференции в ТАСС один из авторов закона, председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, в продолжение гаражной амнистии Госдуме VIII созыва предстоит урегулировать вопросы организации деятельности гаражных объединений, а также прав и обязанностей их членов. В том числе вопросы, связанные с объектами общего пользования в таких объединениях (дороги, мойки и так далее). В настоящее время в стране насчитывается более 36 тысяч гаражных объединений (гаражно-строительных кооперативов и т.п.).

Кстати

Исходя из положений закона о гаражной амнистии, с 1 сентября люди с инвалидностью смогут в упрощенном порядке оформить персональную стоянку рядом с местом жительства, пояснил председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев. По его словам, это особенно актуально для граждан, проживающих в многоквартирных домах, которые передвигаются в инвалидной коляске, а также семей, где есть ребенок-инвалид.

Решение о выделении муниципальной земли гражданам с ограниченными возможностями будут принимать главы муниципалитетов: то есть, чтобы получить индивидуальное парковочное место, человеку нужно обратиться в местную администрацию с заявлением. При этом пользоваться им они смогут бесплатно.

"Очень важно, чтобы процесс запустился в сентябре без сбоев, потому что впереди зима. Именно это время года доставляет больше всего проблем маломобильным людям: когда много снега и скользко, им особенно сложно передвигаться. Поэтому возможность ставить автомобиль рядом с домом так, чтобы это место не могла занять другая машина, для них имеет большое значение", - сказал Терентьев.

Подготовила Елена Манукиян

Экономика Недвижимость Земля Власть Право Земельное право Правительство Росреестр

Главное сегодня

Байден назвал эвакуацию из Афганистана "чрезвычайно успешной"
Лавров: Каждый новый режим в Киеве "тупиковее" предыдущего
Мурашко назвал симптомы "долгого ковида" и его длительность
Названы дата и место прощания с журналистом Всеволодом Овчинниковым
Проценко рассказал, от чего будет зависеть ситуация с COVID-19 осенью
Кому достанется ипотечная квартира при разводе
Что делать при ошибочном переводе денег