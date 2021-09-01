В России от коронавируса привита почти половина сотрудников вузов

В российских университетах вакцинировано 45% сотрудников и более 12% студентов, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"Если брать по сотрудникам университетов, то в целом по России привито чуть больше 45%, - сказал Фальков в интервью телеканалу НТВ. - Что касается студентов, то, конечно, здесь ситуация несколько иная. Это обусловлено тем, что у нас были каникулы. Часть студентов уже выпустились. Кто-то только поступил сейчас. Поэтому в целом, если по России брать, эти цифры больше 12%".

Министр подчеркнул, что не должно возникнуть проблем с равным доступом привитых и непривитых студентов к учебе. Если будут жалобы, министерство обещает реагировать оперативно.