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01.09.2021 21:37
Рубрика: Общество

В Северной Осетии вспоминают трагедию Беслана

Текст: Татьяна Павловская ("Российская газета", Владикавказ)
Российская газета - Федеральный выпуск № 200(8551)
Как и все годы, прошедшие после трагедии, о начале траурных мероприятий, унесших жизни 333 мирных граждан, в том числе 186 детей, возвестил удар колокола, установленного на том самом дворе, где проходила школьная линейка, поделившая жизнь всех ее участников на "до" и "после". "До" было радость и счастье, а "после" - ужас и ад. И те, кто в нем выжил, утром каждого первого сентября встречаются здесь, во дворе школы N 1.

- Эти дни переживаются одинаково остро и больно каждый год, - говорит председатель общественной организации "Матери Беслана" Сусанна Дудиева. - Для нас абсолютно не важно, круглая дата или нет. Лично я нынешний год могу выделить только тем, что в 2021 году моему сыну было бы 30 лет.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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В сентябре 2004 ее Зауру было 13. В заложники он попал вместе с сестрой. Зарина была ранена, но выжила. Сейчас у нее трое своих мальчиков. Старшему 9, младшему 5, а среднему - 7 лет. Зарина назвала его в честь погибшего брата Зауром. В этом году он идет в первый класс.

- Дети, родившиеся после трагедии, уже школу закончили, но память должна оставаться и с ними, и с теми, кто придет после них, - убеждена Сусанна Дудиева. - Ради этого в Беслане создается Международный центр профилактики терроризма.

Эта идея "Матерей Беслана" была поддержана всеми государственными структурами. Планируется реставрировать здание первой школы, максимально сохранив в нем все уцелевшие классы и все полученные этим зданием ранения.

Собравшиеся на школьном дворе участники траурных мероприятий не могут сдержать слезы. Они молча идут в сгоревший спортзал, все стены которого - в фотографиях погибших. На многих стендах со снимками - по несколько одинаковых фамилий. Вот брат и сестра Гуриевы. Их мама, учитель истории Надежда Ильинична Гуриева попала в заложники вместе со своими учениками и тремя собственными детьми. В живых осталась только младшая, Ирочка. А Боря и Вера - погибли. Одному Богу известно, как она выжила. А выжив, нашла в себе силы основать музей в новой школе, построенной в Беслане после теракта.

Ровно в 9.15 первого сентября 17 лет назад в бесланской школе № 1 прозвенел звонок - началась торжественная линейка, обернувшаяся трагедией

- Уже 10-й зал скоро откроем, - говорит Надежда Ильинична. - Три первых - зал Памяти, Славы и Знаменный - посвящены сентябрьским событиям 2004 года, а остальные - истории школы и подвигам наших земляков. Каждый день проводим по несколько экскурсий, интерес огромный.

Беслан ждут большие перемены. Будет построена еще одна школа, детский сад, станция юных техников и натуралистов, а также произведена реконструкция городской поликлиники и дома детского творчества. Кроме того, в городе появится современная станция "Скорой помощи", художественная и музыкальная школы и другие объекты. Пострадавшие при теракте рады таким новостям.

Фото: Тотраз Арчегов
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Траурные мероприятия в Беслане продлятся три дня. Каждый вечер во дворе школы N 1 будут зажигаться свечи, а третьего сентября официальная делегация правительства Северной Осетии и родственники погибших посетят кладбище "Город ангелов". Там состоится возложение цветов и венков к памятнику "Дерево скорби" и могилам погибших.

В регионах Общество История Общество Утраты Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия Годовщина теракта в Беслане

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