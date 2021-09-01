Водителей в городах больше не предупредят о камерах

Водителей в населенных пунктах больше не будут предупреждать об автоматических камерах, фиксирующих нарушения. Вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые ввели новый знак и определили требования к его установке.

Теперь на дорогах страны вместо информационной таблички "Фотовидеофиксация", будет устанавливаться знак под таким же названием. Примечательно, что даже внешне старая табличка от нового знака ничем не отличается. Разница заключается лишь в том, что табличку нельзя устанавливать самостоятельно без знака. То есть ее можно установить, например, под знаком ограничения скорости. Знак же устанавливается самостоятельно. Более того, под него можно вешать информационные таблички.

Так, со знаком "Фотовидеофиксация" могут применяться таблички 8.1.1 "Расстояние до объекта", 8.13 "Направление главной дороги" и 8.14 "Полоса движения". Если до сих пор табличка должна была предупреждать о возможной установке автоматических камер в любом месте, то теперь порядок изменился. Вне населенного пункта знак должен устанавливаться на расстоянии 150-300 метров до зоны контроля, даже если речь идет о мобильных комплексах фиксации нарушений. А в населенных пунктах - только вместе со знаками "Начало населенного пункта". Далее в самом населенном пункте никто не обязан предупреждать водителей о камерах.

Такое решение понятно для небольших деревень. Оно объяснимо для Москвы, где камер столько, что шагу не сделаешь, не попав в кадр. Но совершенно необъяснимо для других крупных городов. Ведь предполагается, что камеры должны устанавливаться в очагах аварийности. Знаки должны предупреждать о том, что водитель подъезжает к такому опасному участку. Получается, что все населенные пункты одномоментно превратились в очаги аварийности. А в тех местах, где аварии действительно происходят часто, водителей о камерах предупреждать никто не будет. В таком подходе заметна забота не о безопасности на дорогах, а о пополнении и экономии городских бюджетов. Ведь камеры позволяют собирать штрафы, а за знаками надо следить, содержать их в порядке - в общем, тратить на них деньги.