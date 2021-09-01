Журналист восхитился китайским кроссовером, назвав его лучше Tesla

В июле 2021 года в Норвегии появились первые экземпляры большого электрического кроссовера NIO ES8, созданного в Китае. Журналист Бьорн Ниланд одним из первых протестировал новинку и сравнил её с Tesla Model X.

В испытаниях принимал участие кроссовер с системой полного привода, стандартными шинами и пневматической подвеской. Да, сурового бездорожья NIO ES8 не увидел, но, с другой стороны, "китаец" не претендует на лавры лучшего "проходимца" планеты.

Ключевые функции, отмеченные Ниландом: режим снега (Snow Mode), который прекрасно себя показал и при поездке по песку, и возможность вывода изображения на дисплей мультимедиа с фронтальной камеры.

Чем хорош режим "Snow": отклик педали акселератора не такой быстрый, крутящий момент подаётся плавно, позволяя автомобилю тронутся плавно и без пробуксовки, распределение тяги составляет 50/50. Почему-то китайцы решили, что этот режим будет полезен и на высоких скоростях: трансмиссия не выключает его после достижения определённого порога скорости.

Бьорн Ниланд также продемонстрировал, как просто можно въехать на крутой склон или съехать с него на NIO ES8. Процесс преодоления препятствия значительно облегчила система камер кругового обзора и фронтальная камера.

Фото: Пресс-служба NIO.

В ходе тест-драйва журналист не раз пришёл к заключению, что этих функций (и всё-таки больше Snow Mode) очень не хватает Tesla Model X.