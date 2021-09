ABBA пообещала альбом, специальный концерт и выпустила два новых сингла

Впервые с 1984 года, когда группа официально распалась, музыканты снова вместе. Они готовят новое голографическое шоу ABBA Voyage.

ABBA Voyage начнется 27 мая 2022 года на ABBAArena - специальной новой концертной площадке вместимостью более 3000 человек, которая находится в Queen Elizabeth Olympic Park в Лондоне. Билеты можно приобрести начиная с 7 сентября 2021 года на сайте abbavoyage.com.

Создателями программы стали продюсер Svana Gisla, работавший прежде с Дэвидом Боуи и Бейонсе, и сопродюсер Ludvig Andersson, известный по предыдущему мюзиклу группы MammaMia! Here We Go Again.

- Магическая сила группы ABBA и титанические усилия всей креативной команды подошли сегодня к долгожданному финальному этапу, - рассказали они вечером 2 сентября журналистам. - Возможность разделить это великое начинание с аудиторией и со всем миром - момент невероятной гордости для нас. И мы с нетерпением ждем часа, когда сможем поприветствовать зрителей в нашем концертном зале в Лондоне. В месте, в котором мы так счастливы находиться.

При этом сегодня на стриминговых площадках впервые стали доступны две новые песни ABBA: I Still Have Faith In You и Don"t Shut Me Down. Ожидается, что они войдут в альбом VOYAGE, выход которого намечен на 5 ноября.

А пока послушать новые синглы можно здесь.