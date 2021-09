Почему мир так ждет новых песен группы АВВА и тура ABBA Voyage

Звезды сошлись

Трое участников АВВА родились в Швеции: клавишник и вокалист Бенни Андерссон - 16 декабря 1946 года, гитарист и вокалист Бьорн Ульвеус - 25 апреля 1945-го в Гетеборге, самая молодая в группе - вокалистка Агнета "Анна" Фельтског, та, которая блондинка, - тоже апрельская, но родилась 5 апреля 1950 года в небольшом городе Йонкопинге. И только Анни-Фрид Лингстад-Фредрикс - брюнетка, родившаяся 15 ноября 1945 года, - норвежка. Хорошо, что она приехала петь и искать свое счастье в Швецию. И нашла.

Все четверо были известны в Швеции и до 1973 года. ABBA - одновременно порождение и столп поп-культуры своей эпохи: семидесятые без них просто немыслимы. Равно как прекрасная музыка семидесятых невозможна без наследия шестидесятых - общепризнанной "золотой" эпохи в западной музыке. И эти корни легендарного диско-коллектива отнюдь не сводятся к абстрактному общему влиянию, а имеют конкретное название - Hep Stars. Эта симпатичнейшая, главным образом англоязычная бит-группа с характерным шестидесятническим звуком, лёгким налётом психоделии и позже - прикидом "под битлов" - один из первых этапов в творческом пути Андерссона, начавшийся в 1963-м и завершившийся в 1969-м.

Выступление ABBA на легендарной британской арене Wembley. Фото: REUTERS

А их самым успешным проектом стала группа Bjorn, Benny & Svenska Flicka. Название пишется на шведском и переводится как "Бьорн, Бенни и шведская девушка" (речь об Агнетте), да и пели они пока на родном языке. Увлекались и роком, и скандинавским фолком. Дебютный релиз вышел на лейбле Playboy Records, основанном одноименным журналом. Он продавался в США, но так и не попал в US Top 100.

Фото: discogs.com

А в 1973-м появилась ABBA. Название выбрали по первым буквам имен. Пели уже только на английском, а ставку сделали на поп-музыку с глянцевыми, искрящимися мелодиями и моментально запоминающимися, напевными и радужными припевами. И пленительный для зрителей артистизм исполнителей.

Продюсер Стиг Андерсон (он не родственник Бенни, да и в отличие от музыканта, его фамилия пишется через одну букву "с") позаботился об имидже, эффектных нарядах и шоу (и, в отличие от прежних проектов, никто уже не мог выйти на сцену в джинсах). Что уж говорить про улыбки!

За первые три месяца у АВВА в Швеции появилось 11 фан-клубов. Одни мужчины писали влюбленные письма блондинке, другие - брюнетке. А женщины восхищались: две влюбленные пары - а как нежно и преданно смотрят в глаза своим "половинкам"! Словом, группу АВВА сразу оценили не только как музыкантов, но и как людей, на которых хочется любоваться, а может, и тех, у кого можно чему-то учиться.

Им тоже повезло

В 1974 году группу отправили представлять Швецию на "Евровидение" (да, когда-то этот песенный конкурс можно было смотреть без слёз и слушать без ушного кровотечения). И музыканты выиграли с песней Waterloo, а наутро, как говорится, "проснулись знаменитыми". Стоит сказать, что эту песню, вышедшую на одноименном дебютном альбоме ABBA, в Европе уже знали. Ведь диск Waterloo (12 песен) записывался на Metronome Studio еще с октября 1973 года по январь 1974-го.

Но именно Waterloo привлекла внимание к ABBA в Великобритании и США - странах, которые считались (да и были фактически) в ХХ веке законодательницами моды в поп- и рок-музыке, там исконно продавалось больше всего дисков.

Как они делили обязанности

Блондинка Агнетта исполняла большинство хитов первым вокалом. Брюнетка Анни-Фрид солировала реже, чаще отвечая за бэк-вокал. А песни писали вдвоем Бьорн и Бенни. Иногда третьим соавтором становился продюсер Стиг Андерсон (в Honey, Honey, Fernando, Why Did It Have to Be Me и немногих других).

Редкий пример, когда в альбомах появлялись и другие авторы - Ring, Ring. Изначальным автором этой песни были певец Нил Седака и поэт Фил Коди, но в 1973 году Бенни, Бьорн, Стиг добавили в нее своих идей, и получилась старая новая песня, которая позднее тоже стала №1 в хит-парадах.

При этом четверыми музыкантами группа не ограничивалась. Да, Бенни отлично играл на клавишных и синтезаторе, а Бьорн на акустической и реже - электрической гитаре. Но на сцене и в студии АВВА аккомпанировал полноценный состав инструменталистов.

Во время концерта на "Уэмбли" в 1979 году (позднее вышедшем на двойном CD - Live at Wembley Arena) с ними играло шесть дополнительных музыкантов. При этом и Агнетта иногда садилась за клавиши, а Бенни брал в руки аккордеон.

С конца 70-х, кстати, АВВА начали использовать сложное микширующее оборудование, креативную систему наложения звука, одну из самых новаторских и прогрессивных для тех лет. Поэтому сократили количество концертов, ибо добиваться адекватного звучания на стадионах было сложно. А в плане саунда они всегда были перфекционистами.

Группа ABBA на концерте в Готенбурге, 1976 год. Фото: EPU / AFP

Что творилось за сценой

Участники АВВА сразу проявили себя не только в музыке: гонорары от реализации их альбомов создали основной капитал для корпорации, которая занималась финансированием государственных предприятий.

При этом номером 1 в хит-параде США стала только песня 1976 года Dancing Queen. А в Великобритании у группы было сразу несколько топ-синглов. Среди них: Hasta Manana (1974), Fernando (1976), Thank You For the Music (1977) и самый поздний из всех - The Day, Before You Came, сочиненный, записанный и выпущенный в 1982 году, когда музыкальная деятельность ABBA уже неумолимо заканчивалась. Интересно при этом, что критики считают самыми удачными альбомами группы Waterloo (1974), ABBA (1975) и Voules-Vous (1979).

Как их любили в СССР

В 70-80-х в Советском Союзе не слишком поощряли зарубежную поп- и рок-музыку. Исключений было немного: Мирей Матье, Джо Дассен, Лео Сейер, Элтон Джон, Демис Руссос и почему-то Boney M. Их лицензионные диски выпускали на единственной в те годы фирме грамзаписи "Мелодия". К неожиданной радости меломанов в начале восьмидесятых в СССР издали и два альбома ABBA - Arrival (1976) и The Album (1977). На "черном рынке" их можно было купить в лучшем случае за пять номинальных цен.

Вдохновлялись рокерами The Eagles

Первой песней на The Album был хит Eagle, длящийся 5 минут 51 секунда. Прежде таких длительных песен они, кажется, прежде не писали. Причем этот "Орел" - наиболее ассоциированная с роком песня в репертуаре АВВА. Как потом рассказали Бьорн и Бенни, они всегда любили американскую рок-группу The Eagles. И посвятили эту песню именно ей.

Кто на новенького

После распада группы в 1984 году песни ABBA не раз перепевали другие. Наиболее удачно, пожалуй, группа E-Rotic выпустившая в 1997 году альбом со своими версиями 12 хитов шведского квартета. Диск они назвали подобающе: Thank You For The Music. Жанровый диапазон кавером максимально широк, вплоть до хеви-метала: в частности, у культовой пауэр-группы Helloween есть свой вариант песни Lay All Your Love On Me - звучит настолько органично, будто её так изначально и писали.

Бенни Андерссон и Анни-Фрид во время посещения зала славы рок-н-ролла. Фото: Getty Images/AFP

Возвращение Танцующей королевы

Ажиотаж, вызванный долгожданным, не раз и не два откладывавшимся (навредила пандемия, хотя и без неё триумфальный камбек заметно затянулся) возвращением ABBA, вполне понятен: их влияние на мировую поп-музыку и даже - по касательной - рок попросту невозможно переоценить. Достаточно вспомнить, что за долгие десятилетия творческого молчания легендарный квартет продолжал регулярно напоминать о себе всевозможными иными способами.

Поколение, выросшее на рубеже тысячелетий, например, прекрасно помнит проект A*Teens, чьё название и концепцию можно обозначить как "Подростковая ABBA". Отмечая 25-летие с исторической победы на "Евровидении", предприимчивые шведские продюсеры создали группу, специализирующуюся на каверах песен ABBA. Дебютный альбом A*Teens вышел в 1999-м, разошёлся тиражом 3,5 миллиона копий и стал "золотым" и "платиновым" в 22 странах. Команда записала четыре альбома и сборник, постепенно начав дрейфовать в сторону самостоятельного творчества. Что характерно, отрыв от классического материала, на пользу не пошёл - в середине нулевых группа A*Teens фактически прекратила существование. Последний их концерт состоялся в 2004-м, а музыканты обратились к сольному творчеству.

Группа A*Teens Фото: wikipedia.org

Другим громким напоминанием об ABBA стал сверхпопулярный мюзикл Mamma Mia! (это не первое соприкосновение участников группы с жанром - в 1981 Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон написали свои знаменитые "Шахматы"), впервые поставленный в то же 1999-м в Лондоне и затем объездивший весь белый свет, неизменно собирая аншлаги. Вышедшая в 2008 году экранизация романтической музыкальной комедии, конечно, только добавила популярности и самой постановке, и ABBA - у шведских динозавров появилось немало новых молодых слушателей. Ещё десять лет спустя на большие экраны вышел сиквел, и история повторилась.

Ожидаемая в ближайшее время публикация новых песен ABBA снова привлечёт внимание младших поколений к замечательной группе, и это прекрасно. И сам факт выпуска свежих композиций, несомненно, тянет на культурное событие года.