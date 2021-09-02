Белорусские разведчики взяли золото "Полярной звезды" на АрМИ-2021

Высокий профессионализм, помноженный на стремительность в выполнении поставленной задачи, принесли белорусским разведчикам золотые награды "Полярной звезды" на АрМИ-2021, сообщили в четверг, 2 сентября, в военном ведомстве РБ.

В министерстве уточнили, что именно на полигоне Брестский прошли заключительные и самые насыщенные этапы конкурса "Полярная звезда". Борьба на финише конкурса, констатируют эксперты, была по-настоящему жаркой и завершилась поединками по армейскому рукопашному бою. Лучшие воины-разведчики из девяти стран до последней секунды состязаний были друг другу достойными конкурентами.

Вторую ступень пьедестала разделили разведчики из Узбекистана и России. Обладателями бронзы стал спецназ Китая. Правда, российские спецназовцы стали чемпионами соревнований по армейскому рукопашному бою. В соперниках у них были военные спортсмены из девяти стран, включая Китай, Алжир, Венесуэлу и Пакистан.

Как уже информировал "СОЮЗ", международные армейские игры проходят в этом году с 22 августа по 4 сентября в одиннадцати странах с участием 260 команд из 45 государств и территорий. Россияне уже зарекомендовали себя лучшими в море, при десантировании и в соревнованиях по рукопашному бою.

Кстати, накануне состоялась церемония награждения победителей творческого конкурса. Двухнедельные соревнования закончились также победой Российской Федерации. Второе место на творческом конкурсе заняла команда Китая, третье место поделили между собой сборные Казахстана и Беларуси. Обозреватели отмечают, что именно творческий конкурс стал наиболее многочисленным по количеству участников соревнованием в рамках Армейских международных игр. В нем приняло участие два десятка команд.