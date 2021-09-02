Эксперты предупредили о дефиците автозапчастей в России

Вслед за дефицитом легковых машин у дилеров российскому авторынку грозит и нехватка запчастей. Эксперты предупреждают, что могут вырасти сроки доставки востребованных деталей и материалов для техосблуживания автомобилей.

К такому выводу пришли аналитики одного из российских маркетплейсов по продаже автозапчастей в России Autodoc.ru, проанализировав запасы товаров на оптовых складах ведущих импортеров и дистрибьютеров.

"В среднем, если раньше на складах автомобильных деталей хранился запас из 100 тысяч запчастей, то сейчас этот показатель сократился до отметки в 50 тысяч, и он продолжает снижаться", - отметили в компании.

Самое неприятное, что это касается не только запчастей, связанных с автомобильной электроникой (здесь дефицит объясним пресловутыми проблемами с микросхемами). Сложности налицо и с наиболее ходовыми запчастями. В частности, тормозными колодками и дисками, рычагами передней подвески, рулевыми рейками, востребованными кузовными деталями, а также расходными материалами для обслуживания двигателей.

"Мы уже начали ощущать нехватку поставок, например, тормозных колодок для таких марок, как BMW, Land Rover и ряда других премиальных автомобильных марок. На некоторые запчасти срок заказов уже достигает от двух до шести недель. В ближайшее время нехватка запчастей на рынке может усилиться", - рассказал глава маркетплейса Владислав Соловьев

Он объясняет ситуацию простоями в работе поставщиков, связанными с ковидными ограничениями. После возобновления работ в первую очередь поставки идут на автозаводы, чтобы обеспечить производство автомобилей.

"При этом они не успевают пополнять склады автомобильных запчастей, ориентированных на постпродажное обслуживание", - констатировал Владислав Соловьев.

Нехватка автомобильных деталей в России может стать особенно ощутимой уже в конце сентября или начале октября.