"Экстремальная" Lada Niva: стартовали продажи

АвтоВАЗ объявил о старте продаж обновленной Lada Niva Bronco. Как отмечается в пресс-релизе, который поступил в "РГ", "внедорожник, созданный на базе 3-дверной Niva Legend, стал еще более комфортным и выразительным, сохранив свои главные преимущества бескомпромиссный характер и непревзойденную проходимость". Цена на "экстремальную" версию начинается от 917 900 рублей.

Обновленная Niva Bronto предлагается в двух вариантах исполнения - Luxe и Prestige. Интерьер автомобиля получил уже известные по модели Niva Legend ряд стилевых и технических улучшений: обновленную панель приборов с климатической системой, более комфортные сиденья с подогревом, систему "ЭРА-ГЛОНАСС", улучшенный пакет шумо- и виброизоляции.

Для обеих модификаций доступно дополнительное сертифицированное оборудование, например, установка световой панели на крышу, специальная окраска "Камуфляж", а также пакет "Комфорт" с аудиосистемой, центральным замком и сигнализацией.

Модель отличает массивные пластиковые бамперы, оригинальная решётка радиатора, накладки колёсных арок, защита порогов, 15-дюймовые литые диски с грязевой резиной, рейлинги. Также внедорожник оснащается усиленной задней осью и подвеской, системой полного привода с блокировкой переднего и заднего дифференциалов.

По технической части автомобиль оснащается полным приводом с блокировкой переднего и заднего дифференциалов, усиленной подвеской, 1,7-литровым мотором мощностью 83 л.с. и пятиступенчатой "ручкой".

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.