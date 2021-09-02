Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
02.09.2021 15:02
Рубрика: Российский автопром

Фонари Lada Niva Travel будут склеивать автоматом

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

На заводе ОСВАР, который является крупнейшим производителем светотехники для автомобилей в России, установили новую роботизированную линию для склеивания задних фонарей внедорожника Lada Niva Travel. Напомним, что ОСВАР является поставщиком этой позиции для АвтоВАЗа.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Глава "Ростеха": модели Lada ничем не уступают Ford и Kia

Склеивание стекла фонаря с его корпусом на новом оборудовании происходит в автоматическом режиме. Установка состоит из системы подачи двухкомпонентного клея и коллаборативного робота, безопасного для человека. Все это интегрировано в единое информационное пространство. Таким образом оператор осуществляет управление функционированием установки с поверхности рабочего стола.

По новой технологии уже произведена опытная партия фонарей, она прошла испытания у заказчика, результат - положительный. Заказчик также провел аудит стабильности процесса и готовности к серийному производству, отмечает пресс-служба ОСВАРа.

ОСВАР входит в состав холдинга "Объединенные автомобильные технологии", который в свою очередь является частью КамАЗа.

Заметим, часть владельцев Lada Niva Travel жалуются на запотевание стекол фонарей машины после мойки. Это свидетельствует о негерметичности изделия - по всей видимости, автоматизация склейки призвана изжить этот дефект.

#Lada