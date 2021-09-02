Фонари Lada Niva Travel будут склеивать автоматом

На заводе ОСВАР, который является крупнейшим производителем светотехники для автомобилей в России, установили новую роботизированную линию для склеивания задних фонарей внедорожника Lada Niva Travel. Напомним, что ОСВАР является поставщиком этой позиции для АвтоВАЗа.

Склеивание стекла фонаря с его корпусом на новом оборудовании происходит в автоматическом режиме. Установка состоит из системы подачи двухкомпонентного клея и коллаборативного робота, безопасного для человека. Все это интегрировано в единое информационное пространство. Таким образом оператор осуществляет управление функционированием установки с поверхности рабочего стола.

По новой технологии уже произведена опытная партия фонарей, она прошла испытания у заказчика, результат - положительный. Заказчик также провел аудит стабильности процесса и готовности к серийному производству, отмечает пресс-служба ОСВАРа.

ОСВАР входит в состав холдинга "Объединенные автомобильные технологии", который в свою очередь является частью КамАЗа.

Заметим, часть владельцев Lada Niva Travel жалуются на запотевание стекол фонарей машины после мойки. Это свидетельствует о негерметичности изделия - по всей видимости, автоматизация склейки призвана изжить этот дефект.