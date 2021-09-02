Глава "Газпрома" назвал сроки начала поставок по "Северному потоку-2"

Поставки газа по "Северному потоку-2" в Европу могут начаться в отопительном сезоне 2021 года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.

Ранее в "Газпроме" заявили, что в 2021 году по газопроводу "Северный поток-2" может быть поставлено 5,6 миллиарда кубометров газа. По мнению экспертов, исходя из названного объема, можно сделать вывод, что газопровод заработает в октябре или в начале ноября.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании. Пропускная способность газопровода оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год.

В конце июля компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила, что "Северный поток-2" построен на 99%. Трубоукладчик "Академик Черский" полностью выполнил свой объем работ, на заключительном этапе проекта работает баржа "Фортуна".