Индийцы усовершенствовали электромобиль, который продают за 1,2 млн рублей

Tata Motors, крупнейший автопроизводитель Индии, приступил к продажам на своем домашнем рынке субкомпактного электромобиля Tigor EV модернизированного образца.

Эта машина выпускается с 2019 года и опирается на платформу бюджетника Tata Tigor, комплексное обновление позволило улучшить характеристики машины и сделать ее по-настоящему конкурентоспособной относительно аналогов с ДВС.

Tigor EV - это четырехдверный седан длиной 4 м, то есть он чуть крупнее хэтчбека Lada Granta. В новой версии машина укомплектована электромотором и трансмиссией Zitron EV, которые индийцы разработали и производят самостоятельно. Мощность установки составляет 75 л.с. (было 41 л.с.), крутящий момент - 170 Нм (было - 105 Нм).

Среди динамических характеристик Tata приводит только время разгона с нуля до 60 км/ч - 5,7 секунды, мол, эта самая важная характеристика в условиях мегаполиса, а именно для крупных городов предназначен Tigor EV. Двигатель питает литий-ионная батарея емкостью 26 кВт*ч, запас хода на одном заряде достигает 306 км (было - 142 км).

Продажи машины запустили по цене от 1 119 900 рупий (1,2 млн рублей). Это один из самых дешевых в мире электромобилей с полноценным стальным кузовом и пятиместным салоном.

Фото: Пресс-служба Tata Motors.