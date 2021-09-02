Минпросвещения подготовило проект о минимальных баллах ЕГЭ для педвузов

Напомним, с апреля 2020 года педагогические вузы перешли в ведение Министерства просвещения, до этого минимальные баллы для всех вузов устанавливало Минобрнауки.

Минимальный балл для поступления в вузы - нижний порог результатов ЕГЭ, с которыми университеты имеют право принимать абитуриентов. Также каждый из вузов может повышать эту планку.

Самый высокий балл из минимальных - 42 - установлен на 2022 год для экзамена по обществознанию. Для ЕГЭ по русскому языку, географии и информатике нужно набрать не меньше 40 баллов. По математике - не менее 39. Для физики, биологии, химии установлен "порог" в 36 баллов. История - минимум 35, литература - 32. Самым низким минимальный балл установлен по иностранным языкам - 30.

Кстати, Минобрнауки для своих подведов ранее тоже подготовило проект документа о минимальных баллах для поступления в вузы. И там тоже самый "дорогой" экзамен - обществознание, где нужно получить минимум 45 баллов.