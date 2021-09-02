Мишустин: Человек не должен догонять технологии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что человек "не должен догонять технологии": переобучаться, терять работу при автоматизации и цифровизации функций.

"Наоборот - технологии должны идти навстречу человеку: позволять людям выполнять более сложную работу и зарабатывать больше, жить лучше", - заявил он, выступая на просветительском марафоне "Новое Знание".

Когда человек догоняет технологии, это, по словам Мишустина, ведет к социально-экономическому неравенству, региональным разрывам, чувству нестабильности в обществе, боязни потерять рабочее место. "И, как следствие, к глубокой неудовлетворенности старших поколений, политической поляризации молодых", - заметил премьер.

Если технологии идут навстречу человеку, расширяют его возможности для выполнения более сложных и персонифицированных услуг, то это, наоборот, путь к уменьшению неравенства и снижению бедности и росту доходов, уверен глава правительства.

Мишустин также не согласился с распространенным мнением, что роботы со временем смогут заменить людей в каких-то специальностях. "Только человек может собрать настоящую команду и повести ее за собой, сделать так, чтобы его партнеры, коллеги верили в успех общего дела даже в те моменты, когда что-то не получается. Только человек может предложить совершенно новое видение застаревших и уже казавшихся нерешаемыми проблем", - заявил премьер-министр.