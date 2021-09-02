Видео: Лекция Михаила Мишустина в рамках марафона "Новое Знание"

Премьер-министр Михаил Мишустин в рамках II просветительского марафона "Новое Знание" выступил с лекцией в формате открытого урока для студентов и школьников.

Накануне в День знаний президент Владимир Путин в День знаний прилетел во Владивосток и провел открытый урок для школьников, победителей олимпиад и конкурсов. Разговор прошел на площадке Всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке в рамках марафона "Новое Знание". Президент рассказал о том, чему нас учат история и революции XX века, о значимости победы над нацизмом, о настоящей дружбе и своих мечтах.

В свою очередь глава правительства посетил в Долгопрудном физтех-лицей имени известного советского физика Петра Капицы и лично протестировал знания учащихся.