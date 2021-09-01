Владимир Путин рассказал школьникам, почему важно изучать историю

Президент Владимир Путин в День знаний прилетел во Владивосток и провел открытый урок для школьников, победителей олимпиад и конкурсов. Разговор прошел на площадке Всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке в рамках марафона "Новое Знание". Президент рассказал о том, чему нас учат история и революции XX века, о значимости победы над нацизмом, о настоящей дружбе и своих мечтах.

В начале разговора Путин поздравил педагогов и учащихся, особенно первоклашек, с Днем знаний. "Для первоклашек это новая страница в жизни, начало их судьбы с точки зрения получения знаний и выбора своего места в жизни, выбора пути, по которому они потом пойдут по всей жизни", - отметил президент. Темой для урока стала история. По его словам, история - это не только интересный и важный предмет, но и является фундаментом всех гуманитарных знаний. "Это важно не только потому, что интересно посмотреть, что и как было раньше, это важно, чтобы понять, в каких условиях мы живем сегодня и что нас ожидает дальше", - сказал Путин. Надо смотреть в прошлое, чтобы в будущем трагические события не повторялись, уверен президент. Население России, по некоторым оценкам, могло бы сейчас достигать 500 млн человек, если бы не два распада страны в XX веке, отметил Путин. "После революции 1917 года Российская империя прекратила свое существование, Россия потеряла колоссальные территории на западе, на севере, постепенно восстановилась. А потом произошло еще и крушение Советского Союза", - напомнил президент и призвал внимательно проанализировать, что было триггером к этим событиям. "Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна", - заметил он.

Знание истории помогает понять, как укреплять мощь страны, как строить отношения с соседями. В качестве современного примера Путин привел события в Афганистане. Сложившаяся там ситуация говорит о том, что навязать другим странам извне ничего нельзя, нужно цивилизованно оказывать помощь, считает Путин. "Двадцать лет американские войска присутствовали на этой территории и двадцать лет пытались, можно сказать об этом, никого не обижая, цивилизовывать людей, которые живут там, внедрять свои нормы и стандарты жизни в самом широком смысле этого слова, в том числе и политической организации общества", - рассказал президент. В итоге присутствие США в Афганистане обернулось нулевым, если не отрицательным результатом, отметил Путин.

Один из участников встречи предложил президенту ввести дополнительный курс истории помимо школьной программы, который будет включать в себя ознакомление детей с архивами и историческими источниками. "Конечно. Мне и отвечать нечего - согласен полностью, надо это сделать обязательно. Коллегам скажу, чтобы они это попробовали все совместить и связать в одно. Хорошая идея, спасибо", - ответил Путин.

Другой школьник из Воркуты предложил снабдить учебники истории QR-кодами, чтобы при его сканировании можно было "встретиться" с героями прошлых лет, которые сами расскажут о себе и своей эпохе. "Идея очень интересная, чтобы на экране появлялся тот или иной исторический персонаж, рассказывал о себе, о том, что и как происходит, было бы понятнее, как люди жили, чем они жили", - одобрил идею Путин.

Один из важнейших уроков истории - Победа советского народа над нацизмом. "Это одно из очень ярких, значимых событий всего XX века, если бы этой Победы не состоялось, то мир был бы совершенно другим, и судьба русского и других народов была бы абсолютно другой", - отметил Путин. "Вообще не было бы никакой судьбы, потому что в документах рейха было прописано, что часть населения России должна быть использована на работах, часть, кто работать не может, - за Урал, на Север, в необжитые регионы, то есть на вымирание, а часть уничтожить в газовых печках", - напомнил детям президент. Никогда нельзя забывать об этом, отметил Путин. "Никогда не должны позволить каким-нибудь болтунам говорить: зачем было бороться за Ленинград, можно было бы сдать, тогда жертв было бы меньше. Может быть, жертв было бы меньше, но тогда вас бы не было, тех, кто говорит об этом сегодня таким образом", - заявил глава государства.

Большинство новых бюджетных мест в высших и средних учебных заведениях будет отдаваться на места, в региональные вузы

Школьники в ходе разговора с Путиным задавали самые актуальные не только для себя, но и для всей страны вопросы. Так, тему образования в регионах поднял школьник из Якутии. Он пожаловался президенту на то, что молодежь хотела бы оставаться в родной республике, но пока там нет системы подготовки кадров для отдельных отраслей, в том числе для нефтедобычи. "Дело в том, что у нас есть определенный перекос с количеством молодых специалистов, которых готовят ведущие вузы страны", - отреагировал президент. Проблема в том, что когда "люди с периферии приезжают туда, то немногие хотят возвращаться", добавил он. "Мы уже приняли решение о том, что подавляющее большинство новых бюджетных мест для обучения в высших учебных, да и не только в высших, а и в средних учебных заведениях, будет отдаваться на места, в региональные вузы", - рассказал Путин.

На встрече было много и личных вопросов главе государства. Так, Путин рассказал школьникам о своем понимании настоящей дружбы. "Мне думается, что о настоящей дружбе можно говорить тогда, когда мы не просто уважаем другого человека, а мы признаем, что он в чем-то лучше нас - умнее, опытнее, смелее, еще что-то", - сказал он. Вторая важная составляющая настоящей дружбы - это готовность не просто поддержать кого-то, а "сделать все, чтобы у человека было все хорошо, чтобы он развивался, чтобы шел вперед". "При определенных обстоятельствах мы готовы даже на определенные жертвы в отношении человека, которого мы считаем своим другом, а он считает другом нас", - отметил Путин и рассказал историю своей семьи.

Ребята также спросили президента, о чем он мечтал и сбылись ли его мечты. Путин рассказал, что в детстве думал о профессии моряка или летчика, и даже разведчика, что ему и удалось осуществить. Но главное - он хотел служить Отечеству, и в этом плане его мечта сбылась. "И сегодня я занимаюсь именно этим. И считаю, что в этом смысле мне удалось добиться того, о чем я мечтал", - сказал Путин.