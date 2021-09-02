Мишустин: Марафон "Новое знание" - уникальный проект
02.09.2021 / 10:18
Марафон "Новое знание" - уникальный востребованный проект, заявил премьер-министр Михаил Мишутин, выступая с лекцией для слушателей мероприятия.
"Он проводится в объявленный президентом Год науки и технологий и уже привлек очень большое количество людей. Миллионы людей с самыми разными интересами на сегодняшний день как смотрят лекции, так их и читают", - сказал глава правительства.
В этом нет ничего удивительного, отметил Мишустин. "Общество "Знание", которое было воссоздано президентом, сегодня помогает развивать кругозор, открывать новое благодаря лекциям, мастер-классам, общению с экспертами и специалистами", - сказал премьер.