Мишустин: Марафон "Новое знание" - уникальный проект

Марафон "Новое знание" - уникальный востребованный проект, заявил премьер-министр Михаил Мишутин, выступая с лекцией для слушателей мероприятия.

"Он проводится в объявленный президентом Год науки и технологий и уже привлек очень большое количество людей. Миллионы людей с самыми разными интересами на сегодняшний день как смотрят лекции, так их и читают", - сказал глава правительства.

В этом нет ничего удивительного, отметил Мишустин. "Общество "Знание", которое было воссоздано президентом, сегодня помогает развивать кругозор, открывать новое благодаря лекциям, мастер-классам, общению с экспертами и специалистами", - сказал премьер.