Мишустин: Сокращение выброса парниковых газов требует совместных усилий

Некоторые государства уже заявили о своих намерениях добиться углеродной нейтральности к середине века. Делать они это будут, отказываясь от ископаемых источников энергии в пользу возобновляемых. Этот процесс, сказал глава кабмина, получил название энергетического перехода.

"Очевидно, что нас ожидает снижение спроса на углеводородные источники энергии, и мы готовимся к переходу на новую энергетику, в том числе водородную", - заверил Мишустин. В ближайшие три года правительство создаст профильные кластеры и реализует "пилоты" по производству и экспорту водорода. Водородные энергоносители также будут активнее использоваться на внутреннем рынке.