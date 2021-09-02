Мишустин: Сокращение выброса парниковых газов требует совместных усилий

Глобальность климатических и экологических перемен всем очевидна, считает премьер-министр Михаил Мишустин. Все страны соглашаются, что замедление процесса глобального потепления, сокращение выброса парниковых газов требует серьезных совместных усилий, заявил он, выступая с лекцией на просветительском марафоне "Новое Знание".
Некоторые государства уже заявили о своих намерениях добиться углеродной нейтральности к середине века. Делать они это будут, отказываясь от ископаемых источников энергии в пользу возобновляемых. Этот процесс, сказал глава кабмина, получил название энергетического перехода.
"Очевидно, что нас ожидает снижение спроса на углеводородные источники энергии, и мы готовимся к переходу на новую энергетику, в том числе водородную", - заверил Мишустин. В ближайшие три года правительство создаст профильные кластеры и реализует "пилоты" по производству и экспорту водорода. Водородные энергоносители также будут активнее использоваться на внутреннем рынке.