Новости

Disney хочет выпустить сиквел "Шан-Чи и легенды десяти колец" 12:31
Вышел первый трейлер "Красного уведомления" со Скалой Джонсоном 12:18
Вышел трейлер третьего сезона "Рокового патруля" 11:50
Умер автор сиртаки Микис Теодоракис 11:31
Фото: Вышедшая из комы МакSим пришла с дочерью на линейку 01.09.2021

От COVID умер музыкант Адальберто Альварес

Новости
    02.09.2021, 12:01
Текст:   Олег Усков

Кубинский пианист, певец, композитор и аранжировщик Адальберто Альварес умер 1 сентября в возрасте 72 лет в госпитале в Гаване. Как передает Directorio Cubano, причиной смерти артиста стал коронавирус.

Альварес родился 22 ноября 1948 года в Гаване и музыкой начал заниматься с трех лет. В 1957-м присоединился к оркестру Avance Juvenil, которым руководил его отец. В 1978-м собрало свой коллектив - Son 14, на следующий год выпустивший дебютный альбом. В 1980-м пианист распустил этот проект, и вскоре создал новый - Adalberto Alvarez y su Son, которым руководил до своей смерти.

Адальберто Альварес был один из самых известных в мире исполнителей в стиле сон, направления, зародившегося на Кубе в 30-х годах прошлого века на основе кампесино, музыки фермеров испанского происхождения, и барабанных ритм-секций музыки африканских рабов. (В Нью-Йорке сон смешался с другими стилями - и получилась сальса.)

Новости

Джеймс Ганн выложил первый постер сериала "Миротворец" 01.09.2021
Фрэнсис Форд Коппола назвал актерский состав фильма своей мечты 01.09.2021
Ван Дамм показал свои коронные удары в ролике про мобильную игру 01.09.2021
Том Холланд в образе Человека-паука поздравил Зендею с днем рождения 01.09.2021
⧣ музыка
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Лидер Kiss Джин Симмонс заразился коронавирусом 01.09.2021
40-летний рэпер Маркус Биркс отказался вакцинироваться и умер от COVID 01.09.2021
Моргенштерн опубликовал первые кадры со своей свадьбы 31.08.2021
⧣ утраты
Фото: kino-teatr.ru
Умерла вдова Николая Сличенко, народная артистка РФ Тамилла Агамирова 01.09.2021
Умерла актриса из "Места преступления" Хайди Келлер 01.09.2021
Умер актер Владислав Зайченко 31.08.2021
⧣ коронавирус
Фото: kino-teatr.ru
От коронавируса умер актер Олег Гусейнов 30.08.2021
Опубликованы первые кадры с главными героями новой "Обители зла" 30.08.2021
Крис Уилсон из "Закона одинокой звезды" умер в 43 года от COVID 30.08.2021