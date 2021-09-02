От COVID умер музыкант Адальберто Альварес

Farewell to the Knight of Son, Adalberto Alvarez, #Cuba mourns your departure. Damn you Covid! https://t.co/kCnruYnqyt pic.twitter.com/VA3nfejkqf — Indira Groero (@IGroero) September 1, 2021

Кубинский пианист, певец, композитор и аранжировщик Адальберто Альварес умер 1 сентября в возрасте 72 лет в госпитале в Гаване. Как передает Directorio Cubano, причиной смерти артиста стал коронавирус.

⚠️⚠️Se nos fue otro grande... EPD Adalberto Alvarez🙏🏻 pic.twitter.com/eKpEfwTbwZ — Mag Jorge Castro🇨🇺 (@mjorgec1994) September 1, 2021

Альварес родился 22 ноября 1948 года в Гаване и музыкой начал заниматься с трех лет. В 1957-м присоединился к оркестру Avance Juvenil, которым руководил его отец. В 1978-м собрало свой коллектив - Son 14, на следующий год выпустивший дебютный альбом. В 1980-м пианист распустил этот проект, и вскоре создал новый - Adalberto Alvarez y su Son, которым руководил до своей смерти.

Адальберто Альварес был один из самых известных в мире исполнителей в стиле сон, направления, зародившегося на Кубе в 30-х годах прошлого века на основе кампесино, музыки фермеров испанского происхождения, и барабанных ритм-секций музыки африканских рабов. (В Нью-Йорке сон смешался с другими стилями - и получилась сальса.)