ПФР разработал регламент предоставления пособий беременным женщинам

Как отмечается в пояснительной записке, принятие этого документа "позволит урегулировать предоставление ПФР через свои территориальные органы государственной услуги по предоставлению ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, сроки и последовательность выполнения административных процедур (действий) при предоставлении территориальными органами ПФР указанной государственной услуги".

В частности, как следует из регламента, рассмотрение заявления о назначении ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, и принятие решения о назначении пособия либо отказе в назначении пособия осуществляется территориальным органом ПФР в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о назначении пособия.

Если заявление о назначении пособия подано с использованием портала госуслуг, то женщина в течение 10 рабочих дней со дня регистрации территориальным органом ПФР заявления о назначении пособия представляет в территориальный орган ПФР необходимые документы (сведения).

Если при личном обращении заявителя (представителя) им представлен неполный комплект документов (сведений), то заявитель может представить недостающие документы (сведения) в течение 10 рабочих дней.

Срок принятия решения о назначении либо об отказе в назначении пособия продлевается на 20 рабочих дней в случае непоступления документов (сведений), запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия, или недостающих документов (сведений), представленных заявителем.

Ежемесячное пособие женщинам с низкими доходами введено в России с 1 июля. Оно пришло на смену единовременному пособию женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, размер которого составлял чуть более 700 рублей.