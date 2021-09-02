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Подвинься, Xiaomi. В Россию пришел мощный смартфон дешевле 15 тысяч

Текст:   Антон Благовещенский
02.09.2021,  
15:01
Фото: Motorola Фото: Motorola
Фото: Motorola

Компания Motorola представила на российском рынке Moto g30 - мощный и живучий бюджетный смартфон.

Фото: Motorola

Аппарат, работающий на базе процессора Snapdragon 662, оснащен дисплеем 6,5 дюйма с разрешением 1600x720 пикселей и частотой обновления 90 Гц, а также квадрокамерой (основной модуль 64 Мп, широкоугольный 8 Мп, макро 2 Мп и датчик глубины 2 Мп). Камера поддерживает ночной и портретный режимы.

Батарея емкостью 5000 мАч обеспечивает до двух дней автономной работы Moto g30 и поддерживает быструю зарядку на мощности 15 Вт через USB-C (зарядное устройство в комплекте).

Как быстро освободить кучу места в памяти смартфона

Кроме того, аппарат оснащен модулем NFC для бесконтактных платежей, FM-радиоприемником, разъемом для наушников и сканером отпечатка пальца на задней панели.

Moto g30 имеет 6/128 Гб памяти и работает на чистом Android 11. Единственное, к чему можно придраться - это не слишком тонкие рамки вокруг экрана, ну и разрешение матрицы могло быть побольше. Однако такой набор характеристик за 14 тысяч рублей определенно рекомендуется к покупке.

Конкурировать с ним будут недавно анонсированные Redmi 10 и realme 30 Narzo. Их преимущество - более высокое разрешение экрана, которое, однако, негативно влияет на время автономной работы.

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