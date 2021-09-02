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2 сентября 2021 г.

Постановление правительства Приморского края от 31 августа 2021 года № 578-пп "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Приморского края на 2022 год"

Дата подписания 31 августа 2021 г.
Опубликован 2 сентября 2021 г.
Вступает в силу 1 января 2022 г.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2020 года № 473-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", на основании Устава Приморского края и в соответствии с Законом Приморского края от 17 ноября 1999 года № 72-КЗ "О прожиточном минимуме в Приморском крае", в целях оценки уровня жизни населения Приморского края при разработке и реализации социальных программ, оказания необходимой государственной социальной помощи и предоставления мер социальной поддержки малоимущим гражданам, формирования краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований Приморского края Правительство Приморского края постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Приморском крае на 2022 год:

на душу населения - 14 312 рублей;

для трудоспособного населения - 15 600 рублей;

для пенсионеров - 12 422 рубля;

для детей - 15 810 рублей.

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Первый вице-губернатор Приморского края -председатель Правительства - Приморского края В.Г.Щербина



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