Разработаны новые программы подготовки водителей

Кандидатов в водители научат ездить по автомагистралям и управлять автомобилем в темное время суток. К тому же увеличат количество часов вождения по дорогам общего пользования. Министерство просвещения разработало новые программы подготовки водителей. Документ поступил в Аналитический центр при правительстве по регуляторной гильотине.

Министерство в короткий срок переработало 49 программ и разработало еще 9 новых. Это программы подготовки водителей по всем категориям и подкатегориям, а также программы переподготовки с одной категории транспортных средств на другую.

Благодаря новым программам, когда они будут приняты, мотоциклистам, чтобы обучиться водить легковой автомобиль, не придется заново изучать базовый цикл, общий для всех категорий и подкатегорий. Что, соответственно, снизит время, а это 84 часа, и стоимость обучения. Тем, у кого открыта категория "Tb", для того чтобы пересесть на электробусы, которые заменяют в Москве троллейбусы, также не придется полностью изучать курс подготовки на категорию "D". Базовый цикл - те же самые 84 часа - будет исключен. Что логично. Зачем дважды учить то, что знаешь.

Сами программы пересмотрены в связи с изменившейся с момента их принятия нормативной базой. И главное, что в них стоит отметить, это увеличение количества часов вождения в городских условиях. Сделано это за счет сокращения часов вождения на площадке. Теперь на вождение в городе отведено примерно в два раза больше времени, чем обучению на закрытой площадке. Например, для категории "В" на площадку отводится 18 часов, а для вождения в реальных дорожных условиях - 38 часов. Такое соотношение сохранено для всех категорий.

Это тем более актуально, что прием экзаменов на площадке в Госавтоинспекции не проводится, за исключением экзаменов на права на мотоцикл, мопед или квадрицикл.

В программы включено в том числе обучение вождению на автомагистралях. Не столь давно из правил убрали запрет на обучение водителей на скоростных магистралях. Сделано это было потому, что, окончив автошколу, сдав экзамен в ГИБДД и получив права, начинающим водителям приходилось буквально заново учиться ездить. Ведь движение на высоких скоростях в программу подготовки не входило.

По этой же причине добавлено также обучение вождению в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

В теоретическую часть добавились новые темы с прицелом на, будем надеяться, недалекое будущее. А именно - на развитие электромобилей и беспилотников. Сейчас в действующих программах включено изучение систем помощи водителю. Например, систем курсовой устойчивости, антиблокировочной системы тормозов, адаптивного круиз-контроля, ассистентов движения на спуске, трогания на подъеме, смены полосы и даже автоматической парковки. Но всего этого мало, чтобы понять особенности управления автомобилями с высокой степенью автоматизации. Именно для них введено изучение иных автоматизированных систем вождения и особенностей управления транспортным средством с высокой степенью автоматизации.

При этом все это сделано в рамках тех же часов обучения. Для категории "В" это 190 часов. То есть длительность обучения и его стоимость из-за смены программ не изменится.

Автошколам также не придется менять материально-техническую базу. А значит не потребуется заново получать заключение в ГИБДД. Кроме того, требования к площадке автошколы теперь соответствуют новым требованиям к ним ГИБДД. А значит, получив заключение на обучение, автошколе не потребуется еще раз доказывать ГИБДД, что на ее площадке можно принимать экзамен, в тех случаях, когда это требуется.

Исключено также требование к размеру площадки 0,24 га. А это требование стало поводом, чтобы некоторые автошколы ушли с рынка. Так что, возможно, теперь их на рынке прибавится.