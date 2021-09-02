На Волгоградском проспекте отменили реверсивную полосу

Для большей пропускной способности и безопасности Волгоградского проспекта на нем отменили реверсивную полосу . Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

На участке от ТТК до Люблинской улицы будет обычное двустороннее движение. Только вместо трёх полос для движения в каждую сторону их станет четыре.

Для снижения аварийности на этом участке мы установили скорость 60 км/ч. Теперь она одинаковая на всем протяжении Волгоградского проспекта.

Новую разметку на участке нанесут до середины сентября.

Кстати, остается пока с реверсивным движением Шереметьевская улица, где наиболее эффективным оказалось ее введение.