Наталья Сергунина: К столичному благотворительному сервису присоединился 50-й фонд

У столичного благотворительного сервиса количество партнеров выросло до 50. Юбилейным участником стал фонд "Движение вверх", который помогает детям с тяжелыми заболеваниями.

Сервис появился в Москве по инициативе благотворителей. С октября прошлого года он работает на портале mos.ru, а с июня 2021-го доступен в мобильном приложении "Моя Москва".

"Менее чем за год к сервису присоединилось 50 фондов. Количество его пользователей уже превышает 12,3 тысячи. В общей сложности они сделали более 24 тысяч адресных пожертвований на благотворительность. Средняя сумма одного перевода - примерно 286 рублей, - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. - Это основные отчетные показатели. Они, безусловно, важны, но за ними стоит главное - забота, желание помогать, человеческое тепло, здоровье и судьбы тех, на чью долю выпали тяжелейшие испытания".

Участники проекта поддерживают тяжелобольных детей и взрослых, людей с особенностями здоровья, малоимущих и оказавшихся в трудной жизненной ситуации.