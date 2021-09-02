На подступах к Сарову открыли экстраинкубатор для физиков и математиков

В нижегородском поселке Сатис, что на границе с ядерным центром РФЯЦ-ВНИИЭФ, забурлила новая жизнь в похорошевших корпусах и на открытых площадках, построенных и отведенных в свое время для технопарка "Саров". Вчера, в День знаний, под звуки студенческого гимна "Гаудеамус" и с участием высоких гостей здесь открыли новое учебное заведение - "МГУ Саров".

В обозримом будущем на том же месте и рядом с ним пойдут в рост объекты Национального центра физики и математики - соответствующее постановление правительства РФ подписано 28 августа и вступило в силу. "МГУ Саров" создается как один из ключевых элементов НЦФМ с мощной экспериментальной и вычислительной базой, уникальными лабораториями и установками мегакласса. Его цель - получение новых научных результатов мирового уровня, подготовка ученых высшей квалификации, воспитание научных лидеров.

Фото: РФЯЦ-ВНИИЭФ

Как уже сообщала "Российская газета", с нынешнего учебного года в новом филиале МГУ начинается обучение по пяти магистерским программам: "Теоретическая физика"; "Лазерная нелинейная оптика и фотоника"; "Экстремальные электромагнитные поля, релятивистская плазма и аттосекундная физика"; "Вычислительные методы и методика моделирования"; "Суперкомпьютерные технологии математического моделирования и обработки данных".

Фото: РФЯЦ-ВНИИЭФ

По словам руководителя филиала Владимира Воеводина, и в университетском центре станут культивировать два заявленных направления: это физика в широком смысле, а также прикладная математика и информатика. Магистранты будут учиться два года, жить в таунхаусах и получат возможность проходить практику в МГУ и на уникальных установках федерального ядерного центра в Сарове.

Фото: РФЯЦ-ВНИИЭФ

По итогам вступительных испытаний из 123 кандидатов, подавших заявление, отобрали на условиях конкурса 50. Из них 20 - по направлению "Физика", 30 - по направлению "Прикладная математика и информатика". В числе первых новобранцев - выпускники бакалавриата известных технических вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Томска, Сарова.

Фото: РФЯЦ-ВНИИЭФ

Ребятам-магистрантам предоставлены без преувеличения великолепные условия: стипендия в 55 тысяч рублей, новейшие физические лаборатории, есть даже свой суперкомпьютер. На большой озелененной территории поставлены современные тренажеры, есть лаунж-зона для концертов и барбекю. Живут студенты в просторных и комфортных таунхаусах.

Фото: РФЯЦ-ВНИИЭФ

"Не смущает ли тот факт, что придется два года жить относительно изолированно и вдали от дома?" - такой вопрос был сознательно адресован москвичу Максиму Вилкову. За плечами у него бакалавриат физфака МГУ на Воробьевых горах.

"Совсем не смущает, - улыбается Максим. - Я всю жизнь мечтал стать физиком- теоретиком, заниматься физикой нейтрино. Физика для меня - это состояние души. А здесь есть возможность отдаться ей полностью, уйти от суетной городской жизни. Да и во время каникул будет время съездить к родным. А в выходные - на разнообразные экскурсии. Для меня это идеальный вариант. Что же касается будущей работы по специальности, то могу трудиться где угодно - для теоретика географическая привязка не принципиальна…"

Фото: РФЯЦ-ВНИИЭФ

Ксения Кусакина из маленького городка в Смоленской области уже вполне определилась с будущим местом работы. Ее мечта - заниматься лазерной физикой в Саровском ядерном центре. До поступления в здешнюю магистратуру училась в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ.

"Я уже проходила практику в Сарове, и мне все очень понравилось, - поделилась Ксения. - Чтобы моя мечта осуществилась, в этом филиале есть все что надо: мощный преподавательский состав, лаборатории. И классные ребята-единомышленники".

Молодых парней и девушек, а их почти поровну, приветствовали глава "Росатома" Алексей Лихачев, президент Российской академии наук Александр Сергеев, руководители РФЯЦ-ВНИИЭФ и самого вуза. В онлайн-формате к собравшимся обратился ректор МГУ имени М. В. Ломоносова академик Виктор Садовничий.

Фото: РФЯЦ-ВНИИЭФ

"Филиал МГУ в Сарове - это центр, ядро, вокруг которого будет развиваться огромное количество компетенций, - отметил генеральный директор "Росатома". - Это теоретическая физика, физика заряженных частиц, физика высоких плотностей энергии, лазерная физика. Это все, что связано с математическими вычислениями и суперкомпьютерами, а также многое другое. Мы хотим, чтобы руководителями научных программ и проектов здесь были люди, которые зарекомендовали себя на мировом уровне. И чтобы студенты, выбирая ту или иную специализацию, всегда имели амбицию планетарного масштаба..."

Фото: РФЯЦ-ВНИИЭФ

Лихачев добавил, что здесь должно быть лучшее в стране образовательное пространство и что корпорация хочет на первом выпуске филиала провести эксперимент - распространить на них кадровую политику "Росатома" со всеми вытекающими последствиями.

"Нам нужны в атомной промышленности десятки тысяч человек - около 35 тысяч потребность в кадрах до 2030 года. А здесь будет ручная лаборатория кадров, "бутик" подготовки специалистов, - акцентировал глава атомной госкорпорации. - И, конечно, очень ценно сохранить этих людей здесь, на саровской площадке - как в специальных тематиках, так и в открытых проектах с участием международных партнеров…"

Фото: РФЯЦ-ВНИИЭФ

Президент РАН академик Сергеев такой настрой поддержал и подчеркнул особенность момента:

"День и событие очень знаменательные: дан старт крупнейшему научно-образовательному проекту в нашей стране. Этот центр мы называем Академгородком XXI века. А вы - счастливое поколение первых студентов, которые пришли сюда. Мы будем уделять особое внимание вашей подготовке. И вы, пожалуйста, нас не подведите…"

Улыбнувшись, академик Сергеев признался: "Хочу, чтобы и моя внучка пришла сюда учиться…"

Фото: РФЯЦ-ВНИИЭФ

Магистрантка "МГУ Саров" Анастасия Лобанова, которой было доверено вместе с научным руководителем РФЯЦ-ВНИИЭФ Вячеславом Соловьевым поднять флаг нового вуза, с этой символической миссией успешно справилась. А затем последовал не ритуально-символический, а вполне конкретный диалог-совещание магистрантов с ведущими научными сотрудниками ядерного центра о создании молодежных научно-исследовательских лабораторий.

Фото: РФЯЦ-ВНИИЭФ

Программа обучения разрабатывалась очень тщательно и заточена под важнейшие задачи нового вуза. В число преподавателей и наставников вошли опытные сотрудники МГУ и ВНИИЭФ, ведущие ученые и специалисты, состоящие в Российской академии наук, работающие на предприятиях и в организациях атомной отрасли.

Фото: РФЯЦ-ВНИИЭФ

С 2024 года, как стало известно "РГ", направления подготовки предполагается расширить за счет нового направления "Информатика" и дополнить образовательными программами по ядерной и радиационной физике, электрофизике и газодинамике…

А пока, как и положено 1 сентября, состоялись ознакомительные лекции в рамках образовательного марафона "Новое знание". Президент РАН Александр Сергеев рассказал об экстремальных световых полях.

Фото: РФЯЦ-ВНИИЭФ

Лекция Алексея Лихачева "Глобальные вызовы и значение атомных технологий для их решения" прошла в формате интерактивной дискуссии с прямыми включениями из Певека, Турции, Бангладеш, Великобритании и Франции. На прямую связь с "МГУ Саров" в этот день вышли генеральный директор Агентства по ядерной энергии ОЭСР Уильям Мэгвуд и глава организации по сооружению Международного термоядерного реактора (ITER) Бернар Биго.

Фото: РФЯЦ-ВНИИЭФ

Вечер первого сентябрьского дня в кампусе нового университета запомнился неформальным общением и концертом с участием группы Burito.

Фото: РФЯЦ-ВНИИЭФ

Досье "РГ"

"МГУ Саров" расположен на открытой территории, примыкающей к технопарку. Кампус включает конференц-зал, зону коворкинга, научные лаборатории и компьютерные классы, поточные и семинарские аудитории. Есть зона библиотеки, кафе, парковка (авто и вело), широкополосный интернет во всем кампусе.

Профессорско-преподавательский состав размещается в гостинице. В будущем филиал начнет принимать студентов и сотрудничать с университетами других стран, в том числе по программам обмена, а также приглашать зарубежных преподавателей.