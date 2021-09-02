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02.09.2021 18:35
Рубрика: Культура

В Саратове открылся Пятый конкурс виолончелистов имени Кнушевицкого

Текст: Андрей Куликов (Саратов)
В Саратове открылся Пятый международный конкурс виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого. В нашей стране это единственный специальный конкурс для виолончелистов. Для участия в нем поступило более ста заявок молодых музыкантов со всего света, из них было одобрено семьдесят. Некоторым виолончелистам добраться до Саратова помещали ограничения, установленные в разных странах из-за пандемии. В конкурсной программе сыграет 45 исполнителей.

Оценивать молодые дарования будут известные музыканты из России, Беларуси, Казахстана, США, Нидерландов, Греции. Возглавляет жюри профессор Московской консерватории, которая выступает одним из организаторов конкурса, - Игорь Гаврыш.

Фото: Дмитрий Веселов/Пресс-служба Ленинградского государственного симфонического оркестра
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Участники конкурса делятся на две группы: "юниоры" до 17 лет включительно и "сеньоры" - старше возрастом. По традиции победители конкурса после его завершения дают концерт на родине Святослава Кнушевицкого в небольшом городке Петровске Саратовской области.

-За прошедшие годы наш конкурс, который проводится при поддержке Министерства культуры РФ и благотворительного фонда, приобрел высокий международный престиж. Ни один виолончельный конкурс пока такого количества исполнителей не собирал, - рассказал директор музыкального праздника Сергей Усанов.

По словам организатора конкурса, личность замечательного отечественного виолончелиста Святослава Кнушевицкого, выдающегося музыканта и педагога, по-прежнему притягивает людей, посвятивших жизнь музыке.

- Музыканты до сих пор вспоминают его звуковую палитру, такого звука ни у кого из виолончелистов я больше не слышал, кроме того это был глубоко порядочный и благородный человек. Я был счастлив, что попал к нему в класс, когда он преподавал в Московской консерватории, - рассказал Усанов.

В разные годы победителями конкурса Кнушевицкого, который проводится с 2012 года, становились такие известные молодые музыканты как Рустем Хамидуллин, Иван Сендецкий, Дали Гуцериева.

В этот раз Дали выступила на концерте - открытии музыкального праздника вместе с симфоническим оркестром Саратовской филармонии, под управлением Александра Рудина.

Фото: Фонд Валерия Гергиева
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Как рассказала накануне концерта Дали Гуцериева корреспонденту "РГ", семь лет назад для нее участие в конкурсе Кнушевицкого стало большим жизненным опытом и продвижением вперед в музыке. Сейчас молодая виолончелистка, лауреат престижной музыкальной премии "BraVo", концертирует во многих странах мира, выступить с оркестрами в качестве солистки ее приглашают самые выдающиеся дирижеры современности.

- Это первый конкурс, в котором я участвовала, мне было 15 лет, и первая победа. Конечно, это было потрясающе. Тогда не думала о соревновательном моменте, не стремилась кого-то переиграть, просто хотела сыграть хорошо для себя. Сейчас я испытываю ностальгию, приятные воспоминания, и с радостью сыграю концерт Элгара в честь этого конкурса, - поделилась Дали.

По условиям конкурса Кнушевицкого, помимо денежной премии, победители в дальнейшем получают возможность выступить на концертах в нашей стране и за рубежом.

- Мы стараемся помочь молодым музыкантам, ведем переговоры с импрессарио. Поэтому такие конкурсы, как наш, действительно, открывают перспективы для артистической карьеры исполнителя, а дальше многое зависит от него самого, - отметил Сергей Усанов.

В регионах Культура Музыка Классика Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов

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