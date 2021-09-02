Что тормозит крупные проекты в химпроме Алтайского края

В Алтайском крае начинается реализация нескольких крупных проектов в химической промышленности. Новосибирские инвесторы приступили к строительству завода кальцинированной соды. При финансовой поддержке федеральных властей в регионе планируют открыть центр развития шинного производства. Кроме того, предприятия отрасли активно осваивают выпуск новых видов продукции. Что тормозит реализацию этих проектов и почему крупный химзавод в Яровом испытывает трудности, разбиралась корреспондент "РГ".

Несмотря на пандемию, промышленность региона сохранила стабильную динамику развития. Объемы промышленного производства по итогам первого полугодия 2021-го выросли в среднем на 3,2 процента.

- Специфика экономики Алтайского края в том, что она не монопрофильная, а диверсифицированная, - прокомментировал ситуацию краевой министр промышленности и энергетики Владислав Химочка. - В регионе нет одной ведущей отрасли. У нас развиты разные секторы экономики, поэтому край проходит все кризисы достаточно стабильно. Стратегическими направлениями, кроме сельского хозяйства, являются химическая промышленность и машиностроение. Химическая отрасль - одна из основных в обрабатывающей промышленности края, на которую в структуре экономики приходится около десяти процентов. В период пандемии в 2020 году химпредприятия быстро увеличили выпуск антисептиков, а сейчас расширяют производство медицинского кислорода.

Но не только антисептики и кислород стимулируют развитие отрасли. Сегодня в химической отрасли инвесторы реализуют сразу несколько крупных проектов. Так, "Сибирская содовая компания" из Новосибирска приступает к строительству завода по производству кальцинированной соды в Михайловском районе Алтайского края. По словам руководителя компании Сергея Лукьянцева, завод возобновит добычу природной соды на Михайловском месторождении, расположенном в системе озер Танатар.

- В Сибири, к сожалению, не осталось предприятий, выпускающих листовое стекло, но есть пять заводов по производству стеклянной тары, поэтому содовое сырье будет востребовано, - отметил он. - Проект обойдется в 1,4 миллиарда рублей. Основная доля инвестиций пойдет на приобретение дорогостоящего технологического оборудования. На это мы планируем привлечь льготный заем Фонда развития промышленности. Совместно с учеными Томского инжинирингового химико-технологического центра уже разработали технологию производства соды, провели испытания на предприятии "Сибирское стекло" в Новосибирске и получили патент.

Освоение месторождения позволит удерживать цены на стеклянную тару в регионе, что отразится и на стоимости продукции в этой таре. Правда, пока у инвесторов возникли сложности с оформлением земельного участка под будущий завод.

- Региональные и муниципальные власти помогают нам решить вопрос с землей, надеюсь, до конца года все оформим. Трудности будут и с логистикой - месторождение находится в отдаленном районе на границе с Казахстаном. К тому же эта часть Алтайского края не газифицирована, что создает проблемы с подачей тепловой энергии. Придется топить углем, - подчеркнул Сергей Лукьянцев.

Непросто продвигается и другой масштабных проект - по расширению производства авиационных шин в Барнауле на единственном предприятии в стране, выпускающем такую продукцию. Как писала "РГ" ("Экономика Сибири", № 188 от 19.08.21), сейчас компания "ЯШЗ-Авиа" обеспечивает шинами почти всю военную авиацию. Чтобы наладить выпуск покрышек для российских гражданских самолетов, необходим стенд стоимостью свыше 700 миллионов рублей для проведения испытаний на динамические и статические нагрузки. Открытие центра развития шинного производства при Алтайском техническом госуниверситете позволило бы привлечь федеральные бюджетные инвестиции на покупку такого стенда и расширить линейку отечественных импортозамещающих шин не только для авиации, но и для сухопутной военной и гражданской техники. Правда, вопрос создания центра пока не решен.

При этом многие химические предприятия края уже пользуются господдержкой при реализации своих проектов. Так, фармацевтическое предприятие "Алтайвитамины" в прошлом году благодаря льготному займу Фонда развития промышленности (ФРП) увеличило выпуск антисептиков.

Завод резинотехнических изделий по нацпроекту повышения производительности труда получил из ФРП 120 миллионов рублей на создание производства обрезиненных тканей. А завод автоформованных термостойких изделий уже не один проект финансирует с помощью кредитов фонда.

Региональное минпромэнерго призывает предприятия более активно использовать льготные займы для развития производства. Но инвесторы утверждают, что кредитные средства на льготных условиях не решают всех проблем. Нужна более масштабная и разносторонняя государственная поддержка отрасли.

- Мы не пользуемся льготными кредитами, у нас есть инвестиции для развития, - сообщил управляющий партнер завода "Алтайский химпром" Владислав Зырянов. - Нам нужен здоровый протекционизм для отечественных производителей на внутреннем рынке. Ведь так называемой "свободы торговли" на самом деле нет. Мы все знаем, как субсидируют строительство новых производств и экспорт в Китае, поэтому никаких равных условий на международном рынке не существует. Не менее важна и поддержка фундаментальных научных разработок. Мы сегодня покупаем оборудование и технологии за рубежом, хотя у нас в стране есть хорошие наработки. Для реальной поддержки необходимо также снизить налоговую нагрузку на фонд оплаты труда, которая достигает 46 процентов. И, конечно, сдерживать рост энергетических тарифов - ежегодное повышение не позволяет промышленности развиваться.

В качестве примера Владислав Зырянов привел опыт работы завода "Алтайский химпром" в Яровом. Предприятие - единственное в мире, освоившее этиловую технологию производства силиконов (полиэтилсилоксановых жидкостей), которые используют для выпуска масел, различных смазок и эмульсий для дорожного строительства. Этиловые силиконы более эффективны и экологичны по сравнению с метиловыми аналогами, но почему-то не востребованы в России.

Одну из модификаций полиэтилсилоксановой жидкости уже используют в гидравлике военных самолетов, но в гражданской авиации применяют импортные аналоги, хотя у отечественной характеристики намного лучше. Кроме того, совместно с петербургскими учеными технологи алтайского хипрома разработали комплексную добавку для теплых асфальтов, которая делает дорожное покрытие намного долговечнее. В Санкт-Петербурге ее испытали при строительстве дорог, но до внедрения дело так и не дошло.

- Вместо протекционизма и поддержки мы получаем исковое заявление от электросетей об увеличении тарифа задним числом и о перерасчете платы за электроэнергию за последние четыре года, - сетует Владислав Зырянов. - В первой инстанции нам удалось доказать, что такое повышение незаконно, но сети планируют судиться дальше. Кроме того, муниципальная управляющая компания ТЭЦ Ярового подняла тарифы на теплоэнергию на тридцать процентов. Мы на это согласились, но они настолько же подняли и тариф на сбросной пар. Кроме нашего завода пар никто не использует - его просто сбрасывают в воздух, почему же нужно задирать на него цены? Мы сейчас изучаем вопрос о переносе производства из Ярового в Московскую область, потому что сырья на Алтае нет, газа тоже, энерготарифы высокие.

Тем временем

В минпромэнерго региона заверили, что оказывают содействие "Алтайскому химпрому" в решении возникших проблем. "Мы заинтересованы в эффективной работе завода и со своей стороны предпринимаем меры, чтобы предприятие развивалось, выходило на новые рынки сбыта и создавало новые рабочие места", - подчеркнул министр Владислав Химочка.