В Красноярском крае, стратегическом для СУЭК, разрабатывается один из крупнейших в мире Канско-Ачинский угольный бассейн. В регионе представлены шесть предприятий компании: три угледобывающих - Бородинский имени М.И. Щадова (кстати, самый мощный в стране), Назаровский и Березовский разрезы, три сервисных - Бородинское погрузочно-транспортное управление, осуществляющее железнодорожные перевозки, два ремонтных и машиностроительных подразделения - Бородинский ремонтно-механический завод, Назаровское горно-монтажное наладочное управление, а также филиал научно-исследовательского института. О том, что позволяет красноярскому производственному объединению СУЭК стабильно развиваться, рассказывает генеральный директор АО "СУЭК-Красноярск" Андрей Федоров.

Андрей Витальевич, как процессы, происходящие сейчас в сибирском топливно-энергетическом комплексе, отражаются на вашей работе?

Андрей Федоров: Мы ориентированы на внутренний рынок, на энергосистему Сибири, поэтому очень сильно зависим от климатических условий. Последние два года из-за высокой водности на сибирских реках потребление распределяется в пользу гидрогенерации. Однако зона нашей ответственности все равно остается достаточно обширной: вся красноярская энергосистема, теплосистемы ТЭЦ и ГРЭС Новосибирской области, Алтайского края, Хакасии, предприятия жилищно-коммунального хозяйства Дальнего Востока. Первоочередная задача - обеспечить для них стабильные поставки угля. Для этого необходимо поддерживать высокий коэффициент готовности - и техники, и трудовых коллективов.

Техническое оснащение разрезов, особенно экскаваторы размером с многоэтажный дом, - предмет восхищения многих. Сложно содержать такие махины?

Андрей Федоров: Постоянная модернизация крупногабаритной горнодобывающей техники - мировая практика, это путь, по которому сегодня идет большинство промышленных предприятий. Не исключение, безусловно, и мы. Наши роторные экскаваторы на добыче даже в масштабах отечественной угольной отрасли уникальны. Симметричными, поистине уникальными должны быть и решения для их модернизации. И здесь мы опираемся, прежде всего, на отечественные разработки. Реализуют проекты тоже наши специалисты - коллективы сервисных предприятий: у Назаровского ГМНУ и Бородинского РМЗ за годы работы накоплен колоссальный опыт в обслуживании техники, монтаже, наладке, изготовлении запасных частей, электрического оборудования. Причем продукция красноярских сервисных предприятий СУЭК высоко оценивается не только угольщиками, но и экспертным сообществом. Наши подразделения ежегодно получают дипломы Международной специализированной выставки технологий горных разработок "Уголь России и майнинг". В этом году, например, наградой отмечена литейная продукция РМЗ - траки для экскаваторов.

Эксплуатируемые на красноярских предприятиях роторные экскаваторы на добыче даже в масштабах отечественной угольной отрасли уникальны. Фото: Из архива компании

К крупным компаниям предъявляются все более серьезные экологические требования. Как СУЭК минимизирует воздействие на окружающую среду?

Андрей Федоров: Во-первых, сама технология, применяемая на наших предприятиях, достаточно экологична. Там, где добыча уже завершена, используем вскрышные породы, чтобы потом восстановить рельеф, высадить сосны, кедры, ели. Там, где рекультивацию провели много лет назад, уже самый настоящий лес: можно грибы и ягоды собирать, зайцы с лисами бегают.

Внедряются крупные проекты и по очистке дренажных вод. До конца года современный комплекс глубокой многоступенчатой очистки будет введен на Березовском разрезе, такой же комплекс проектируется и на Бородинском, на "низком старте" уникальная система водоотведения на Назаровском разрезе. Инвестиции только в очистные сооружения в ближайшие годы составят примерно два миллиарда рублей. Ответственный бизнес должен соответствовать запросам общества на комфортную среду обитания.

Современные технологии позволяют использовать природные ресурсы с максимальной отдачей. Уголь тоже можно не просто сжигать в котлах. Какие инновации практикуете?

Андрей Федоров: Стремимся смотреть на два хода вперед, поэтому занимаемся вопросами глубокой переработки угля. Он может стать источником многих продуктов, которые будут востребованы экономикой будущего. Например, серьезную работу ведем по получению из бурого угля мелкозернистого кокса (МК-1), коксовых брикетов для металлургии, активированного угля (МК-А), который можно использовать в качестве сорбента в нефтехимии и как средство очистки дымовых газов для мусоросжигательных заводов. В минувшем отопительном сезоне свою нишу в столице края прочно заняли экологически чистые бездымные топливные брикеты. Прогнозируем, что нынешней зимой интерес к ним будет расти. На Березовском разрезе мы ввели в строй комплекс глубокой переработки угля мощностью 30 тысяч тонн готовой продукции в год с возможностью оперативного увеличения объемов.

Свои коррективы в самые разные сферы жизни вносят эпидемиологические ограничения. Удалось адаптироваться?

Андрей Федоров: Разумеется, организационно пандемия повлияла на работу наших предприятий. Я имею в виду обязательную термометрию, масочный режим, постоянную дезинфекцию помещений и служебного транспорта. В то же время коронавирус стал не только серьезным испытанием, но и дополнительным импульсом - например, для развития добровольческого движения.

В рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе наши волонтеры уже полтора года доставляют продукты гражданам из группы риска, собирают канцелярские принадлежности, бутилированную воду и сладкие сюрпризы для врачей. Буквально в июле компания участвовала в расширении "ковидного" госпиталя в Шарыпово, где работает Березовский разрез. По просьбе главврача горбольницы мы выделяли средства на дополнительные кровати, постельные принадлежности. Это позволило на треть увеличить количество койко-мест.

С самого начала пандемии СУЭК развернула масштабную комплексную программу поддержки здравоохранения. В больницы Красноярска и шахтерских городов края были оперативно переданы современное оборудование, средства индивидуальной защиты, медикаменты. В Назарово силами ГМНУ "ковидный" госпиталь на базе районной больницы был безвозмездно подключен к резервному источнику электропитания. Приняли угольщики участие и в создании комфортных бытовых условий для врачей, находящихся в обсервации: приобрели душевую кабину и телевизор.

Прошлой зимой в знак благодарности медикам за их героический труд мы проводили конкурс "Земский доктор". По итогам народного онлайн-голосования денежные призы получили пять врачей из Бородино, Назарово и Шарыпово.

СУЭК давно известна стремлением сделать места своего присутствия максимально удобными для жизни. А какие перемены происходят сейчас?

Андрей Федоров: Традиционно ко Дню шахтера благоустраиваем наши горняцкие города. В Бородино, например, модернизируются центральная улица Ленина, ремонтируется Дворец культуры "Угольщик", недавно сдана площадь перед городским ЗАГСом. В Назарово ведется реконструкция Сквера имени Марины Ладыниной, территории около Стелы скорбящей матери, в канун Дня шахтера открылась обновленная Аллея шахтерской славы. В Шарыпово преображается сквер "Молодежный". Причем речь идет не только о прямых инвестициях - в последние годы мы активно вовлекаем города в федеральные программы, конкурсы. Бородинская улица Ленина и назаровский сквер Марины Ладыниной, например, модернизируются на полученные при поддержке СУЭК гранты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Надеемся, в течение нынешнего, юбилейного для компании года работы на всех объектах будут завершены.

Двадцать лет - важный этап развития компании. С каким настроением встречаете юбилей?

Андрей Федоров: За эти годы СУЭК прошла сложный, масштабный путь, став одним из лидеров топливно-энергетической отрасли не только в России, но и во всем мире. Поздравляю коллег с нашим главным праздником - Днем шахтера. Желаю сотрудникам всех трудовых коллективов, которые были и остаются главной движущей силой СУЭК, здоровья, семейного благополучия и единения в достижении общей цели - укреплении энергетической безопасности страны.

Кстати

Для АО "СУЭК-Красноярск" нынешний День шахтера знаменателен сразу двумя юбилеями: кроме 20-летия СУЭК в крае, отмечали 70-летие Назаровского разреза. В советские годы предприятие было школой передового опыта, полигоном для освоения новейшей техники и прогрессивных технологий угледобычи для развивающегося Канско-Ачинского топливно-энергетического комплекса. Сегодня Назаровский разрез добывает до 3,5 миллиона тонн угля в год и накануне юбилея преодолел знаковый рубеж в 475 миллионов тонн угля с начала промышленной разработки. По своему техническому оснащению разрез был и остается уникальным в масштабах не только российской, но и мировой угольной отрасли. Только здесь на вскрыше эксплуатируется роторный комплекс SRs(K)-4000 немецкой компании TAKRAF производительностью свыше четырех тысяч кубометров горной массы в час. В июле этого года на машине был установлен производственный рекорд - за месяц коллектив SRs(K)-4000 переместил в отвалы один миллион 236 тысяч кубометров породы, что стало наивысшим показателем в истории Назаровского разреза. Предыдущий рекорд продержался шесть лет: в 2015-м назаровские горняки поднялись на отметку один миллион 231 тысяча кубометров.