СК начал проверку сведений об избиении медсестрой пациента в Кузбассе

Следственный комитет начал проверку по информации об избиении лежащего на ИВЛ пациента в больнице города Прокопьевска.

- Выявлена информация о том, что в больнице города Прокопьевска медицинская сестра ударила пациента, который находился на искусственной вентиляции легких, - сообщает СУ СКР Кемеровской области. - По данному факту следственными органами незамедлительно организована доследственная проверка.

Следователи запросили необходимые документы из медучреждения и выясняют, что же там произошло на самом деле.

Напомним, в социальных сетях подписчики рассказали о жестоком обращении персонала реанимации с тяжело больным пациентом в Прокопьевской городской больнице. К посту был прикреплен ролик с видеозаписью инцидента.