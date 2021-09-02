В Омске в ДТП пострадали восемь пассажиров маршрутки

Омская полиция выясняет обстоятельства ДТП с участием пассажирского микроавтобуса, в котором пострадали 8 человек.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на пересечении улицы Масленникова с проспектом Карла Маркса поступило в Госавтоинспекцию вечером 1 сентября.

По предварительным данным, омичка, управляющая Mitsubishi Outlander, выехала на запрещающий сигнал светофора и протаранила пассажирскую маршрутку. От сильного удара микроавтобус перевернулся. Трех пассажиров пришлось экстренно госпитализировать. Пятерым пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

- В отношении водителя автомобиля Mitsubishi Outlander возбуждено административное делопроизводство по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ - "Проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора", - сообщает УМВД России по Омской области.

В отношении водителя микроавтобуса также возбуждено административное дело за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги.

Расследование ДТП продолжается.